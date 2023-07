A nyári szezonális ellenőrzések során az élelmiszer-biztonság felügyelői eddig a Balaton környékén 32 strandbüfét ellenőriztek. A szakemberek figyelemmel kísérték a létesítmények üzemelésének higiéniai körülményeit, a készített és forgalmazott ételek biztonságát, valamint nyomon követhetőségét.

Kisebb szabálytalanságokat tártak fel, jellemzően a napi dokumentációk vezetése, illetve a fertőtlenítő mosogatószerek és a kártevők elleni védekezést igazoló dokumentációk hiánya kapcsán.

Két esetben kellett csak intézkedni nyomon követési szabályok be nem tartása miatt. Az ellenőrzések alapján megállapítható volt, hogy a büfék nagy része tiszta, rendezett, és élelmiszer-higiéniai szempontból is biztonságosan üzemel. A NÉBIH szerint a hatóságnak nem az a célja, hogy minél több büntetést szabjon ki, hanem az, hogy biztonságos élelmiszerhez jussanak a fogyasztók a vendéglátóhelyeken is.