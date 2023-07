Lelkipásztoruk, Surányi Réti Katalin szerint fontosak ezek a programok, egyrészt a párok összecsiszolódásának tökéletesítése, másrészt a közösségi kohézió szempontjából.

A kép illusztráció.

– Ez már a 21. alkalom – mondja. – Közben felnőtt az új generáció, s megalakult az Ifjúsági Házas Kör is. (Ők most nincsenek itt.) Minden évben van valami téma, mellyel foglalkozunk az elvonulás egy hete alatt. Ez most, július 9-től 15-ig az elfáradás és a pihenés. Mindennap tartunk áhítatot, különböző kreatív, Biblia alapú foglalkozásokat, beszélgetéseket; elemezzük a témát. Kirándulásokat is beiktatunk. Összeszokott közösségről van szó, melynek tagjai mély, bizalmi kapcsolatban állnak. Épp ezért segíthetik egymást meglátásaikkal, tanácsaikkal, önzetlenül, őszintén.