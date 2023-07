– Az emlékek felelevenítése a célunk, hogy a régi barátok újra találkozhassanak. Idén mondhatni új dimenzióba kerül a fesztivál a felújított mórágyi környezetben. Gyönyörű helyen vagyunk, rengetegen, mondhatni nemzetközivé vált az esemény, ugyanis németek és angolok is részt vesznek rajta – tájékoztatta lapunkat a szervező Bőhler Róbert, akit mindenki csak Doky-nak hív.

A két napos rendezvényen a koncertek és a sátrazás is ingyenes volt. Rock és blues koncerteket tartottak a zenekarok, akiket a gyönyörű Gránit fogadóban szállásoltak el.

– Több Robur buszt is megtekinthettek a látogatók a kétnapos rendezvényen. A német barátaink is eljöttek a harmincötéves Roburral, amivel korábban Ázsiát járták be. A résztvevők íjászkodhattak és sörivóversenyen is részt vehettek.