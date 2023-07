Az esemény kicsit kilóg a nagyobb helyi, városi rendezvények sorából, hiszen jóval meghittebb, családiasabb azoknál: baráti körök, családok, munkahelyi társaságok, civil szervezetek vesznek részt rajta, egyes csapatok már hosszú évek, akár évtizedek óta.

Egy igazi városi közösségi pikniknek ígérkezik a mostani félnapos, délutáni, esti program, amelynek középpontjában ezúttal is a főzőverseny áll. A versenyre a legutolsó hírek szerint húsz csapat nevezett be, akik bármilyen bográcsos ételt készíthetnek, legyen az hal, vad, szárnyas vagy akár sertésből készülő fogás.

Az elmúlt években jellemzően pörköltek, lecsók, káposztás ételek készültek, emellett van aki halászlevet főz, de mivel Tamási nevezetes a vadételeiről is, várhatóan ezúttal is készülnek majd ilyen ételek. Az elkészült finomságokat általában a társaságok maguk fogyasztják el, megkóstolva esetleg mások étkeit, de ígéret szerint azokat is megkínálják néhány finom falattal, akik nem aktív résztvevői a főzőcskének.

A „Tamási Bográcsmestere” versenyhez, ahogy megszokhattuk, egy közösségi kiállítás is kapcsolódik. Idén klasszikus fűszertartókból állítják össze a szervezők azt a gyűjteményt, amely a művelődési központ folyosógalériáján lesz megtekinthető augusztus 20-ig. Az eseményt emellett különböző kulturális programok gazdagítják: lesz fitnesztánc, néptáncműsor, tambura koncert, a főzőverseny eredményhirdetése után pedig egy retro diszkó zárja az estet és egyben a programot.