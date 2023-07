Mint oly sokakat, bennünket is vízpartra hajtott a hőség, ezért a Balatonnál kerestünk – és találtunk – némi hűsölést. A kisfiam nemcsak a pancsolást élvezi nagyon, hanem a sajtos-tejfölös lángosra is rákapott. A büfénél, ahol sorban álltunk, szép számmal elhelyeztek általam csak golyóautomatának hívott ketyeréket, amelyekbe, ha nem sajnál a szülő beledobdni néhány száz forintot, olyan elengedhetetlen kincsekkel bővülhet az otthoni kacattár, mint egy míves műanyag gyűrű, egy szabálytalan forma állatka és hasonlók. Legalábbis gyerekkoromból úgy emlékszem, ilyeneket rejtettek a kis gömbök, amikről akkor még én is azt gondoltam, hogy bizony létfontosságúak.

Szerencsére a sarjamat még nem különösebben foglalkoztatják ezek az apró játékok, viszont a kisautók és más figurák, amikre fel és rá lehet ülni, már őt is érdeklik. Azt egyelőre gondosan elhallgatjuk előle, hogy pénzzel ezek mozgásba hozhatóak, így beéri azzal, hogy egy kicsit játszik velük. Fel is ült az egyik ilyenre, amíg vártunk. Ez idő alatt figyeltem fel rá, hogy az egyik automatán egy alig öltözött nő képe látható. Mint kiderült, nemcsak gyerekjátékok sorjáznak a sörpadok mellett, hanem egy tangabugyi automata is. Egyből kérdések ugrottak be. Vajon ez arra az esetre van, ha valaki elhagyná a fehérneműjét a strandon (vagy máshol)? És mi van a mérettel? Amíg az okokon morfondíroztam, beugrott egy klasszikus is: „szanaszét marta a bugyimat az Ultra”. Lehet, hogy ez a rejtély kulcsa.