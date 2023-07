Lenyűgözte őt a Református Kollégium oratóriuma, ahol egykor Kossuth Lajos vezetésével ülésezett a magyar országgyűlés, de ugyanígy megcsodálta a gimnázium könyvtárát is. A Csurgó zenekar Medinán élő alapítója és vezetője a látottaktól elvarázsolva, fejében fennkölt gondolatokkal ballagott vissza a központban hagyott autójához.

Ahogy közelebb ért a kocsihoz, valami gyanúsat észlelt. A szélvédőn piros tasak ékeskedett, benne az értesítéssel, 7020 forint parkolási bírságról. Mivel a mobilparkolást legjobb tudása szerint jóhiszeműen rendezte, Siklósi Krisztián értetlenül fogadta a büntetést.

Némi utánjárással kiderült, hogy jóllehet a parkolási díjat kiegyenlítette, de az ilyenkor alkalmazandó sms-ben véletlenül elírta az utolsó számjegyet. Ezért kapta a büntetést. Megkereste az illetékes irodát, reménykedve az ügy kedvező elintézésében, de közölték vele: nem áll módjukban méltányosságot gyakorolni.

– A szép élmények után így rontotta el a kellemes hangulatomat ez a kis közjáték – mondta el portálunknak. – Debrecen azonban továbbra is szép város marad számomra, szívesen jövök ide bármikor a csapatommal is. De ha az önkormányzat hív meg, akkor a fellépti díjat mutató számlámra már csak a poén kedvéért is ezt írom: iksz összeg plusz 7020 forint.