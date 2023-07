Az ünnepséget a Bogyiszlói Zenekar műsora is színesítette, akik helyi dallamokat játszottak.

Boda Zoltán Pécsett diplomázott biológia-technika szakon, később az igazgatásszervezői, a közoktatás-vezetői és a multikulturális nevelési oklevelet is megszerezte. Két vármegyében, Somogyban és Tolnában volt szaktanácsadó a biológiaoktatás, az intézményfejlesztés és a mérésértékelés terén. Mesterpedagógusi címmel 2014 óta rendelkezik. Faddon kezdett tanítani, Bogyiszlóra 1984-ben került, az igazgatói posztot 1988 óta tölti be. Közel négy évtized után szeptemberben búcsúzik a bo­gyiszlói iskolától, amelyet harmincöt éven át vezetett, és amelyben annak idején maga is tanult.

