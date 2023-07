Nyolc éve mindig július második hétvégéjén tartják Murgán a falunapot. A programok a legnagyobb titokban idegenvezetéssel kezdődtek, dr. Balogh Margit, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) doktora – akinek Murgán vannak ingatlanjai – a helyi evangélikus és katolikus templom történetéről mesélt a résztvevőknek.

Mint portálunk Felkl Márton polgármestertől megtudta, az evangélikus templom ülőhelyeit vitték át a katolikus templomba, mind retusálásra szorul, amely mintegy nyolcmillió forintba kerül majd. Magára az evangélikus templom felújítására körülbelül hatvanötmillió forintot sikerült pályázati forrásból szerezni.

Fotó: Makovics Kornél

A falunap kitűnően sikerült, sokan gratuláltak, hogy a murgai önkormányzat ilyen színvonalas rendezvényt tudott összehozni. A gyerekek habpartiztak, a színpadon néptáncbemutatókat tartottak. Fellépett a Hőgyészi Bokréta néptánccsoport, a Tolnai vándorló szépkorúak, a Zombai Hagyományőrző Egyesület, a Hőgyészi gyermekotthon táncosai, Herczinger Anikó nosztalgiaslágereivel, valamint Kosnás Árpád és családja magyar néptáncokat bemutatva.

A hatalmas rendezvénysátorban, hűsítő árnyékban zajlottak a falunap programjai, így a közös ebéd elfogyasztása is.

Fotó: Makovics Kornél

A sztárfellépő Hauszer Beáta volt. Bált is tartottak Lovász Krisztiánnal (Keybi), és tűzijáték is volt. Az egész napos programokban íjászat, csillámtetkó készítése, gyöngyfűzés, légvár, trambulin, a gyöngyfűző szakkör kiállítása is szerepelt.

Felkl Márton, aki 2006 óta polgármester, lapunknak elmondta, hogy Murga ugyan zsákfalu, de nincsenek messze a főúttól és Tolna vármegye több városa alig fél órán belül elérhetőek. Önkormányzati hivataluk Zombával közös. Minden nap délben érkezik hozzájuk a postaautó, a mozgó postának köszönhetően minden postai dolgot el tudnak intézni.

Orvosi ellátásra hetente egyszer, csütörtökön van helyben lehetőségük a lakosoknak, ha a megadott napon kívül van szükségük ellátásra, Kétyen és Felsőnánán minden nap van orvosi rendelés. Óvoda, iskola, bolt és kocsma nincs a pici faluban.

– Murgán születtem, ideköt a fiatalkorom, és bár Tolnán élek a feleségemmel, aki az alpolgármester, Murga a szívünk csücske, ahová minden nap hazajárok. Itt mindenki ismer mindenkit. Hárman vagyunk a képviselő-testületben Száraz József falugondnokkal – mondta Felkl Márton.

A településen a művelődési ház az egyik központi helyszín, ahol rendezvényeket, a képviselő-testületi üléseket is tartják, valamint Felkl Márton polgármester is ott dolgozik.

– Egy falusi polgármester sok adminisztratív ügyet intéz, de ha kell, akár füvet is nyír a településen – tette hozzá.

A faluban negyvennyolc ingatlan található, valamint vannak építési telkek is. Németországi és svájci állampolgár is hozzájutott murgai ingatlanhoz. Inkább a régi ingatlanok iránt tapasztalnak érdeklődést.

Felkl Márton: a járdát a Magyar Falu Programban tudták felújítani.

Fotó: Makovics Kornél

Murgán minden ingatlan előtt szilárd burkolatú út található, a Magyar Falu Programnak köszönhetően kétszáz méteres járdafelújítást tudtak elvégeztetni, még százöt métert szeretnének felújítani. A Magyar Falu Programból újították meg a Petőfi utca háromszázötven méteres szakaszát 2022-ben.

Az önkormányzat év végéig készíti el a településrendezési tervet.

Hatalmas a játszótér, mert ide látogatóba is jönnek gyerekek

Túlnyomórészt nyugdíjasok laknak Murgán, kevés fiatal van, és mindössze egy iskolás gyermek. Eközben a település szívében egy hatalmas játszóteret építettek a gyerekeknek, amelyhez közel erdő magasodik, és nem utolsósorban méretes kemence várja a családokat. Akár családi grillpartit is lehet rendezni a helyszínen.

Fotó: Makovics Kornél

– Sokan kérdezik tőlünk, hogy ha egy gyermek van Murgán, akkor minek ekkora játszótér, de elfelejtik, hogy itt nagyszülők, dédszülők is laknak, akikhez mindig jönnek látogatóba az unokák, dédunokák – mondta a polgármester.

Hozzátette: a játszóteret a Magyar Falu Programban tudták megvalósítani 2022-ben. A program jóvoltából jutottak hozzá két éve falugondnoki buszhoz is, amely minden nap viszi Murga egy szem iskolását Zombára, naponta fél tizenegykor pedig a lakosokat szállítja Hőgyészre, vásárolni, valamint szinte minden lakossági kérésre rendelkezésre áll.

Sürgető feladat az árokkotrás, a csapadékvíz megfelelő elvezetése

Murgát is érintette az energiaválság, aminek az lett a vége, hogy 2023 február elsejétől elzárták a gázcsapokat, előtte kályhát vásároltak, majd az önkormányzati erdőből kivágott faállománnyal kezdték fűteni a művelődési házat, az orvosi rendelőt és a könyvtárat. A művelődési ház ráadásul napelemmel és klímával is rendelkezik, mindent összegezve pedig még kedvezőbb lett az önkormányzat rezsiköltsége.

Fotó: Makovics Kornél

Murgán egyébként népszerű a kályhával fűtés, a legtöbb családi házban található kályha. Felkl Márton polgármester ismertette, hogy a murgai önkormányzat jelenlegi legsürgetőbb feladatai közé tartozik a falura lehulló csapadékvíz megfelelő elvezetése, az árkok kotrása, a katolikus és evangélikus templom felújítása. Mindezek mellett a gyalogos átkelés biztosító híd vaskorlátját fakorlátra szeretnék cserélni a településrendezési tervhez kapcsolódóan.