25 ÉVE két delegáció látogatott a paksi atomerőműbe, a Fidesz Tolna megyei képviselői – Tóth Ferenc, Potápi Árpád és Braun Márton – valamint Nukazawa Kazuo, Japán magyarországi nagykövete és kísérői” – számolt be az eseményről a Tolnai Népújság 1998. július 16-i száma. „A frissen választott parlamenti képviselők megelégedésükről adtak számot a sajtóbeszélgetésen, mint mondták, Tolna megyei képviselőként eddig is atomerőmű pártiak voltak, ami a látogatás során tovább erősödött, és készek a bővítést is támogatni az országgyűlésben. A japán nagykövet, aki kinevezése előtt a nukleáris iparban tevékenykedett, elmondta, hazája készen áll a magyar energetikai ipar fejlesztésének támogatására. Külön kiemelte Paksról szólva a közvélemény tájékoztatásának magas színvonalát, az atomerőmű társadalmi elfogadottságát, amely megítélése szerint jobb, mint Japánban.”

25 ÉVE „Dalmandon emberemlékezet óta nem látott hatalmas vihar tombolt” – írta meg a Tolnai Népújság 1998. július 15-i száma. „Az ítéletidő rengeteg kárt okozott a településen. Ennek okán rendkívüli testületi ülést tartottak Dalmandon. Mint az a károk felmérése után kiderült, a dalmandi lakóházak közül 143 károsodott kisebb-nagyobb mértékben, s ezek közül 35 lakóháznál harmadfokú, vagyis súlyos károk keletkeztek. A tűzoltóság dombóvári szakembere elmondta, hogy hozzávetőleg 6-800 darab palára, s legalább ezer négyzetméternyi cserépre van szükség ahhoz, hogy a károkat helyreállítsák.”

25 ÉVE „a szárnyaló képzelet jelképeként galambok szálltak magasba a XI. Országos Kulturális Fesztivál megnyitóján Szekszárdon, a Prométheusz parkban” – adta hírül a Tolnai Népújság 1998. július 15-én. „A Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület a megyeszékhelyen rendezi meg az iskolás és felnőtt korú, értelmileg sérült személyek XI. Kulturális és Művészeti Fesztiválját.”

