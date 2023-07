Tragédiák sora történt már az idei nyáron is a hazai folyó- és állóvizekben. Hiába a figyelmeztetések, legtöbb esetben az emberi felelőtlenség vezet a vízbefulladásokhoz. A Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság közleményében is figyelmeztetett: a víz jó barát, de hirtelen végzetes ellenséggé is válhat.

Mint azt a police.hu oldalon írták: a jogszabályi előírásokban foglaltak értelmében a folyóvizekben fürödni ott szabad, ahol nem tilos! A vízirendészet felhívta a figyelmet arra, hogy tilos fürödni: hajóútban, hajóutat és hajózási akadályt jelző bóják, nagyhajók, úszó munkagépek és fürdés célját nem szolgáló úszóművek 100 méteres körzetében, vízlépcsők és vízi munkák 300 méteres, hidak, vízkivételi művek, egyéb vízi műtárgyak, komp- és révátkelőhelyek 100 méteres körzetében, kikötők, úszóműves kikötőhelyek, úszóműállások, hajóhidak, veszteglőhelyek, vízisport-pályák, vízi repülőterek és hajókiemelő berendezések területén és 100 méteres körzetében.

Továbbá tiltott a fürdés egészségre ártalmas vizekben, a kijelölt fürdőhelyek kivételével a határvizekben és a városok belterületén lévő szabad vizekben, vízi jármű kísérete nélkül a Balaton Somogy vármegyéhez tartozó területén a parttól 1000 méternél, Veszprém és Zala vármegyéhez tartozó területén a parttól 500 méternél, valamint a Tisza-tó területén a parttól 500 méternél nagyobb távolságra. Nem ajánlott vízbe menni éjszaka és korlátozott látási viszonyok között, kivéve, ha a vízfelület megvilágított, és legfeljebb a mély víz határáig és természetesen ott sem, ahol azt tiltó tábla jelzi.

A rendőrök ajánlásokat is megfogalmaztak, hogy mire kell ügyelni a szabad vízben történő fürdőzés során. A figyelmeztetések ellenére még mindig gyakran nem tartják be azt, hogy ne fürödjenek teli gyomorral, étkezés után egy-két órát várni kell. Alkoholos állapotban vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt és felhevült testtel sem tanácsos vízbe mártózni.

Mint fogalmaztak: az úszni nem tudó felnőtteknek, illetve gyermekeknek mindenképp, de a jól úszóknak is célszerű a mentőmellény vagy a mentőgallér használata. A víz alatti akadályokra is érdemes odafigyelni, de arra is, hogy a fürdőző ne ússzon, és ne bukjon a víz alá ugrásra kijelölt területen. A rendőrök figyelmeztetnek arra is, hogy lehetőleg egyedül senki ne ússzon, fontos a bójákat figyelembe venni. Ha valaki örvénybe keveredik, és az lehúzza, ne kapálózzon, hanem az illető vegyen egy nagy levegőt, és hagyja, hogy az örvény levigye a mederfenékre, onnan oldalirányban elrugaszkodva tud belőle kiúszni.

Az elmúlt napokban Bács-Kiskun vármegyében hárman fulladtak vízbe, Tiszakécskén, Kecskeméten és a Szelidi-tónál.

A teljes cikket elolvashatja a baon.hu-n.