25 ÉVE „egy harci olvasónk a megszokott helyre vitte legelni a kecskéit és három kutyája is a csapattal tartott. Később, már otthon a spániel fetrengeni kezdett, majd szörnyű kínok között elpusztult. A test hasi részén szederjes foltokat találtak, s szokatlan, vegyszerre emlékeztető szaga volt a tetemének. Az állatorvos feltételezte, hogy valószínűleg erős, növényvédőszeres méregtől pusztult el. Nem tudja senki, hogy a méreg hogyan került a Sió-parti növényzetre. A gazda abban bízik, hogy aki a méregtől a Sió-parton szabadult meg, mérlegelte annak következményeit is. Hiszen a füves területen nemcsak kecskéket legeltetnek nap mint nap, hanem pulykákat, s egyéb háziállatokat is kivisznek a szabadba. Nem beszélve azokról a gyerekekről, akik ott labdáznak szabadidejükben.”

25 ÉVE „nem voltak túl sokan a Csörge-tói rockfesztiválon. Péntek délutánig csupán háromezer fiatal volt kíváncsi a koncertekre. Igaz, a múlt hónap bővelkedett zenei rendezvényekben. Az előző évekhez képest viszont javult az ellátás: ABC, posta, drogsátor várja a fiatalokat. Erősebb a biztonsági szolgálat, kevesebb az eltűnt tárgy, egyelőre csak néhány személyi, kulcs és két ellenőrző könyv vár gazdára.”

25 ÉVE a belvárosi csapatprológgal és a 122 km-es országúti mezőnyversennyel megkezdődött Szekszárdon a XXIV. Fiat Gemenci Nagydíj nemzetközi kerékpárverseny. A kerekesek mérkőzése ezt követően az egyenkénti indítású hegyi időfutam versennyel folytatódott.

XXIV. Gemenci Nagydíj (Fotó: TN)

