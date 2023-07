A mindmegette.hu praktikus tanácsokat ad erre az esetre, mégpedig az olvasók ötletei alapján. Reméljük, sokan hasznát veszik ezeknek az ötleteknek. Jöjjön hát, hogy mit mivel érdemes helyettesíteni, ha hiányzik vagy főzés közben fogy el egy hozzávaló. Ha elszámoltuk magunkat panírozáskor, és már látszik, hogy nem lesz elég a tojás, akkor egy kis tejjel érdemes felhígítani. Ugyanolyan jó lesz.

Ha a zsemlemorzsa lenne kevés, fel lehet dúsítani reszelt sajttal vagy szezámmaggal. Megoldódott a válság, és változatosabb lesz a megszokott fogás is. A tojásfehérjét dúsíthatjuk hideg vízzel. Ha például három tojásfehérjéhez egy evőkanál hideg vizet adunk, és így verjük fel, megnöveljük a mennyiségét. Ha a gyerekek pudingot szeretnének nassolni, és nincs otthon pudingpor, könnyedén készíthető puding 1 liter tejből, 5 evőkanál lisztből, 5 evőkanál cukorból, 1 csomag vaníliás cukorból és 5 kávéskanál szitált kakaóporból.

S ha már a madártejnél tartunk, dúsíthatjuk egy kevés vaníliás pudinggal, így kevesebb tojásból is kiadós lesz. A házilag készített majonéz a duplájára duzzasztható, ha keverés közben az olaj mellett egy kevés citromos vizet is adagolunk hozzá. Könnyebb is lesz ezzel a módszerrel.

A végére egy speciális hozzávaló, a Whorchester-szósz pótlása. Ez az ecetalapú fűszer az angol konyha egyik alap hozzávalója. Ha feltétlenül szükséges az ételhez, de nincs otthon, a következő dolgokkal helyettesíthető sikeresen: balzsamecet, vörösbor-ecet és szójaszósz.