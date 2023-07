Az előző négy alkalom sikerére tekintettel mondhatni, hogy idén már hagyományosan szervezték meg a több mint száz gondozottnak Bonyhádon a nyári programot.

Fotó: Máté Réka

– A hajnali vihar jól ránk ijesztett, azt hittük, hogy le kell fújnunk a meglepetés kirándulást, de szerencsére a kis lehűlés még jót is tett, így egész kellemes időben tölthetjük kint a napot – emelte ki Sebestyén Orsolya, a gondozási központ vezetője. – A programra eddig összesen több mint száz gondozottunk jött el, akiket első körben a polgármester asszony köszöntött. Nemcsak a saját ügyfeleinket hívtuk el, az Idősek Otthonából az idősek és az Együtt egymásért alapítvány fogyatékkal élő gyermekeit is vendégül láttuk, így az egész szociális szférát bevontuk Bonyhádon.

Az utcában már messziről lehetett érezni a finom halászlé illatát, amit negyven kilogrammnyi halból készítettek Csibi Csaba, helyi vállalkozó felajánlásából. Welcome drink – a régi idők emlékére házi császárkörte pálinka, rumpuncs –, zsákbamacska, kvíz kérdések, táncos mulatság, lakodalmas sütemények és egy apró ajándék várta a résztvevőket.

– A gondozottak a kúriában Kovács Ferenc festőművész állandó, ötven festményből álló kiállítását is megtekinthették, ahol Feri bácsi maga tartott tárlatvezetést a jelenlévőknek. Egy aranyos kezdeményezésre feltettünk egy nagy kérdést is az időseinknek, hogy mi az amit még szívesen megtennének. Egy kartontáblára írhatták fel a válaszaikat, amit majd ki is függesztünk.