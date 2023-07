Folyik a betakarítás, így sok kombájn, traktor közlekedik az utakon. Az Agrárkamara arra kéri a járművezetőket, hogy a balesetek elkerülése érdekében tanúsítsanak fokozott türelmet a kombájnokkal, valamint a traktorokkal, szállítójárművekkel szemben, és ezeket észlelve körültekintően közlekedjenek. Az alacsony sebességgel haladó mezőgazdasági gépek, lassú járművek mögött jellemzően feltorlódik a forgalom. A NAK arra is felhívta a közlekedők figyelmét, hogy csak akkor kezdjenek előzésbe, ha a manőver biztonságos befejezéséhez szükséges útszakasz jól belátható.

A kép illusztráció. Fotó: MW

A nagyméretű mezőgazdasági gépeket fokozott óvatossággal és mérsékelt sebességgel érdemes megközelíteni, felkészülve az esetleges irányváltoztatásra. A mellettük való elhaladás, előzés is jóval veszélyesebb, nagyobb odafigyelést igényel még jó látási körülmények között is. A mezőgazdasági járművek előzésénél – melyek vezetői félrehúzódással is segítenek – nagyobb oldaltávolságot célszerű tartani.

Több Tolna vármegyei gazdát is megkérdeztünk, mennyire nehéz a közutakon való közlekedés.

– Vannak helyzetek amikor a kombájnnal kénytelen az ember kimenni a közútra, ilyenkor nagyobb figyelemmel vezetjük a járművet – mondta az egyik bátaszéki gazdálkodó. Sajnos a tapasztalat az, hogy vannak türelmetlen autósok, ránk dudálnak, és lehetetlen helyzetben – például kanyarban, vagy amikor szemből érkezik egy másik autó – elkezdenek előzni. Egy ekkora géppel nem könnyű megállni vagy lehúzódni az útról.

Ugyanakkor az autósok is tudnák sorolni a sérelmeiket, hogy figyelmetlenül kanyarodik ki a traktoros a főútra, sarat hordanak fel, szóródik a szállított rakomány.

Tolna vármegyében is sok traktoros baleset volt, például amikor Szakály irányából Tamási felé közlekedett egy szekszárdi férfi mezőgazdasági vontatóval és a hozzá kapcsolt szerelvénnyel, közben a mögötte szabályosan haladó autó vezetője jobbról akarta kikerülni a szerelvényt, ekkor a mezőgazdasági vontató nekiütközött. Megrázó baleset volt, amikor egy traktoros Nagyvejkénél a helyszínen életét vesztette, amikor a felborult jármű rádőlt. Nem megfelelően kivilágított traktor közlekedett pár éve a 63-as főúton, Nagydorog külterületén, amikor egy mögötte haladó autós a traktorhoz kapcsolt talajlazítóba hajtott. A balesetet követően az autó utasa a kórházban meghalt.

Ugyanebben az évben, októberben, kora reggel Tengelic felől Szedres irányába közlekedett egy férfi egy mezőgazdasági vontatóval és a hozzá kapcsolt pótkocsival, amikor a kereszteződéshez ért, az elsőbbségadás kötelező jelzőtábla ellenére nem biztosított elsőbbséget a neki jobbról, Jánosmajor felől az M6-os autópálya irányába haladó személygépkocsinak. A baleset következtében a gépkocsi három utasa életét vesztette, a sofőr pedig súlyosan megsérült.

Baleset történt a múlt év őszén is, amikor egy mezőgazdasági munkagéphez rögzített tárcsázó nekiszorított egy Sárszentlőrinc lakott területén kívül található hídon álló kerékpáros fiút a híd betonpillérének. Az akkor 11 éves gyermeknek súlyos sérülései lettek.

Sorolni lehetne tovább a vármegyében történt eseteket. A rendőrségi adatok szerint körülbelül fele részben az autósok és a motorosok, fele részben pedig az erőgépek vezetői hibáztak.

Mindig be kell tartani az előírásokat

Mezőgazdasági járművel minden olyan útszakaszon lehet közlekedni, ahol azt KRESZ-tábla nem tiltja. Azonban nem hajthat lassú jármű gyorsforgalmi és emelt sebességű útszakaszon. A mezőgazdasági munkákra használt lassú járművek óránként maximum 25 kilométeres sebességgel, míg a mezőgazdasági vontatók legfeljebb 40 kilométeres sebességgel közlekedhetnek. Ahhoz, hogy a közúti közlekedésben részt vegyenek, a járműveknek és a járművezetőknek is meg kell felelniük a KRESZ-ben foglalt feltételeknek. Fontos, hogy minden esetben működjön az összes jelzőfény, azokat sár-, vagy felhajtott ütközésvédő ne takarja. A kombájnok esetében pedig szükséges a vágóasztal leszerelése.

A traktor és a kombájn is lassítja az utak forgalmát, a lassú sebesség pedig egyrészt növeli a ráfutásos balesetek kockázatát, másrészt türelmetlenné tesz egyeseket, ami meggondolatlan előzésekhez vezethet.