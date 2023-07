Liebhauser János elmondta, már elindult és várhatólag július végéig, augusztus elejéig lezárulhat a szekszárdi Illyés Gyula Könyvtár új épületének műszaki átadása, amit egyelőre egyebek mellett az nehezít meg, hogy folyik az összes villanyóra felszerelése. Amíg ez le nem zárul, a műszaki átadás nem fejeződhet be – mondta Liebhauser János. Az igazgatótól ennek részleteiről megtudtuk, hogy az épületet rengeteg napelemmel látták el annak érdekében, hogy megtermelje a saját energiaszükségletének nagy részét. Ahhoz, hogy ezt megfelelően ki tudja használni az intézmény, több villanyórát kellett beszerelni. Emiatt húzódik a műszaki átadás, amelyet követően szimbolikusan is átvehetik az épület kulcsait.

Liebhauser János. Fotó: M. D.

– Ez persze még nem jelenti, hogy innentől az olvasók már látogathatják az új helyen az intézményt, innentől kezdődhetnek meg ugyanis a költözés több hónapon át tartó munkálatai. Ez nagy öröm, ugyanakkor őrült nagy felelősség – fogalmazott Liebhauser János, aki az ekkor kezdődő munkák volumenéről annyit mondott: még annál is sokkal nagyobb feladat, mint amit elsőre gondolnak az emberek. Ugyanis két ekkora gyűjtemény, a levéltár és a könyvtár állományának átköltöztetése nem oldható meg saját munkaerővel.

A napi munkavégzés mellett el sem tudnák látni ezt a feladatot, ráadásul sem a könyvtár sem a levéltár nem rendelkezik a költözéshez szükséges technikai berendezésekkel, segédeszközökkel. Külső költöztető partnereket keresnek majd tehát, a feladatra kiírás előtt áll a közbeszerzés. A város ez alapján választja majd ki azt a vélhetően két céget, akikkel megkezdődhet a többhónapos munka. Az igazgató szerint nem olyan könnyű azonban olyat találni, amelyik már költöztetett többszázezer kötetes könyvtárat, több tíz kilométernyi levéltári anyagot. Ha minden gördülékenyen megy és nem akad el sehol a döntéshozatal, akkor szeptember végétől már elindulhat a folyamat.

Bár történtek korábban kisebb költözések, például többször áthelyezték a gyerekkönyvtárat, valamint házon belül az egyes részlegeket is, de több százezer dokumentumot egy teljesen új épületbe még nem szállítottak át. – Ez hihetetlen nagy munka lesz, ekkora feladatot a könyvtár dolgozói nem végeztek a 60-as évek vége óta, amikor a könyvtár beköltözött a mostani épületébe. Naponta 2-3 nagy teherautó fordul majd a két helyszín között, járművenként 100-150 ládával. Naponta tehát nagyjából 400 ládát kell megtöltenünk, figyelve, hogy minden sorrendben történjen, ami szellemileg és fizikailag is igen megterhelő lesz a kollégáknak – számolt be a gigantikus munka hátteréről Liebhauser János, aki szerint ha nem jön közbe semmilyen akadály, év vége felé, karácsony tájékára érhet véget a hatalmas feladat.

A könyvtárigazgató azt gondolja, nem tehetik meg, hogy egy megyeszékhelyen hosszú hónapokra leálljon a könyvtári és szolgáltatás, így a költöztetés ideje alatt az intézmény csökkentett szolgáltatással áll majd az olvasók rendelkezésére. Ez azt jelenti, hogy ha augusztus végére az elkezdett beszerzéseknek köszönhetően bútorokkal is rendelkezik majd az új épület, akkor már szeptemberben átköltöztetnék a kollégák munkahelyeit oda, ahol folytatódhatnának a könyvtáros munka háttértevékenységei.

A Tudásközpont épülete. Fotó: Mártonfai Dénes

Mint megtudtuk, a tervek szerint átmeneti időre ügyeletet biztosítanak még a régi épületben, ahol az olvasók megtalálhatják majd a gyűjtemény bizonyos részét. Ha nem is mindent és nem is azonnal, de számos kötetet elérhetnek az olvasók ekkor is – véli az intézményvezető. A könyvtár teljes állománya katalógus rendszerben megtalálható egyébként az intézmény honlapján, ahol az érdeklődők megtudhatják, a kívánt kötet kölcsönözhető-e, vagy előjegyzést lehet-e rá felvenni, mindez sokat segít ebben a helyzetben.

Ha valaki olyan kötetet szeretne kölcsönözni, amely költöztetés alatt áll vagy már az új helyen található, azt is igyekeznek majd a kollégák néhány nap alatt biztosítani az olvasóknak – ígérte a könyvtárigazgató. Hozzátette, azt a fajta rugalmasságot, amelyet olvasóik megszokhattak és maguk is joggal büszkék rá, viszont átmenetileg sajnos nem tudják nyújtani ebben az időszakban. Mint mondta, igyekeznek lehetőség szerint a szolgáltatásaik teljes körét biztosítani, így látogatóik ezalatt is használhatnak majd náluk számítógépet vagy olvashatnak újságot.

Míg korlátozottan működik majd a könyvár, nyitvatartási időben az intézmény többi dolgozója ládákat pakol, hordoz majd a háttérben. Liebhauser János szerint a legfontosabb feladat az lesz, hogy a polcokról levett könyvek szinte azonos módon, sorrendben rögtön megtalálhatóak legyenek az új helyen. A programok reményeik szerint hamarabb "átköltözhetnének" a Tudásközpont épületébe, mint a könyvtári állomány: már szeptembertől szeretnének kiállításokat, író-olvasó találkozókat, koncerteket szervezni. Természetesen a hivatalos megnyitó időpontja sok mindentől függ. Liebhauser János szerint addig is, amíg el nem kezdődnek a költözés előkészületei, igyekeznek úgy élni, működni, mint korábban: különböző foglalkozásokkal, írótáborokkal színesítik az ifjabb és felnőtt olvasóik nyári szünidejét.