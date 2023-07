Az utazáshoz érdemes készíteni egy listát, amin az ember felír magának mindent, mire is lehet szüksége az üdülés során. Természetesen érdemes számba venni a váratlan helyzeteket is, ha bármi balul sülne el.

– Talán az első és legfontosabb az alapvető tisztálkodási szereken, ruhákon és személyes okmányokon kívül a gyógyszerek listája – hívta fel a figyelmet dr. László Eszter – Amennyiben az ember az otthonától háromszáz kilométerrel arrébb utazik számba kell vennie, hogy a csapvíztől akár gyomorrontást is kaphat. Egy esetleges hányásra, hasmenésre így mindenképp fel kell készülni, a kiszáradást elkerülendő érdemes izotóniás készítményt vásárolni, amit már a gyógyszertárban is be lehet szerezni, hiszen ilyenkor a folyadékpótláson túl az elvesztett ásványianyagokat is pótolni kell.

Természetesen érdemes ezenfelül fájdalom és lázcsillapítóval készülni, illetve meghűlésre mindenképp pakoljunk orrspray-t, és érdemes csomagolni torokpasztillát, köptetőt is.

– Amennyiben valaki folyamatosan gyógyszert szed, mindenképp konzultáljon a saját háziorvosával, hogy hova és mennyi időre megy. Érdemes magával vinnie a tervezett nyaralás időtartamán túl még legalább két hétre elegendő mennyiségű készítményt és az amúgy szokásos adagját lehet, hogy az adott környezeti tényezők miatt módosítani is szükséges. Amennyiben valaki kiváltja az Európai Egészségbiztosítási Kártyáját csak az alapellátásokra lesz jogosult az EU-s országokban. Külföldre utazás esetén mindenképp kössünk utasbiztosítást, mert ez olykor életmentő is lehet.

A mini patikánkat érdemes egy kisebb hűtőtáskába kalibrálni, amibe sebkezeléshez is ajánlatos csomagolni pár hasznos készítményt. Az octenisept spray sebfertőtlenítéshez az egyik legjobb választás, mivel nem tartalmaz jódot és a seb minden részébe bejut, emellett nincs életkorhoz kötve a használata. Napégésre, csípésekre is célszerű kenőcsöt beszerezni és az egyik legfontosabb az antihisztamin, hiszen nem tudhatjuk milyen új dologgal találkozhatunk a nyaralás során. Legyen az egy étel, vagy egy új körülmény – akár egy csípés.

– Bár evidensnek tűnhet sokaknak nem jut eszébe, hogy lázmérőt is csomagoljanak a bőröndjükbe, kevés helyet foglal, a súlya sem lehet gond és rengeteg agonizálástól menti meg az embert, pláne az aggódó szülőket.

Sok készítmény beszerezhető külföldön is, azonban jobb felkészülten elindulni otthonról. Amellett, hogy biztonságérzetet ad a mini patikánk, valószínűleg sokkal olcsóbban is megússzuk, mintha külföldön kéne megvásárolnunk bizonyos termékeket.