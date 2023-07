Régóta az a törekvés, hogy Paks zöld városként is ismert legyen – ebbe az irányba tett most újabb lépést a város Szabó Péter polgármester szerint azzal, hogy a lakosság térítésmentesen igényelhető komposztládákba gyűjtheti a háztartásokban keletkező szerves hulladékokat és a kerti zöldhulladékokat, amelyek így újra hasznosíthatók. A polgármester szerint ezzel közösen sokat tehet mindenki a környezetéért.

Fotó: Szabó Péter (j) közösségi oldala

De nemcsak a paksiak, hanem a Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Társulás további hat településének lakosai is komposztládához juthatnak. Az 1500 ládát a társulás közbeszerzés eredményeként biztosítja az igénylőknek – tájékoztatott Ferencz Péter, a Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. vezetője. A 300 literes edények a Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. telephelyén vehetők át lakcímkártya és a szolgáltatóval kötött szerződést igazoló dokumentum bemutatásával. A fedéllel felszerelt ládák újrahasznosítható műanyagból készültek, ami az UV-sugárzásnak, vegyi és biológiai behatásoknak ellenáll. Kialakításuknak köszönhetően szagtalan komposztálást biztosítanak.

A társulási pályázat eredményeként a komposztládák mellett új szelektívhulladék-gyűjtő edényeket is beszerzett a Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Cseréjük az elmúlt időszakban folyamatos volt, és július 12-ig mind Pakson, mind a társulás másik hat településén be is fejeződött – mondta el a kft. vezetője a TelePaksnak. A hulladékszállítási szolgáltatási rendszer július elsejével megváltozott; az ezzel kapcsolatos információk és a hulladékszállítási naptár a társaság honlapján megtalálható. A honlapon található elérhetőségeken a hulladékszállítással kapcsolatos problémákat is jelezheti a lakosság.