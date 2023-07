Kutya meleg van. Mit igényelnek ilyenkor az ebek: fürdetést, itatást, nyírást? A tolnai állatorvos, dr. Dankó István szerint sokszor a gazdák igénye, amit, úgymond a kutyáik védelme érdekében tesznek.

Győr Krisztina szekszárdi kutyakozmetikus szalonjában is megnő ilyenkor a forgalom. A szerző fotója.

– Ilyenkor az a fontos – hangsúlyozza –, hogy legyen a kutyának egy olyan búvóhelye, ahová nem tűz oda a nap. Egy szuterénben, egy bokor­ alján, vagy bárhol. Inni annyit fog, amennyire szüksége van. A szabad vízben való fürdetésnek semmi ellenjavallata nincs, egyébként pedig, ha szóba jön ez a téma, azt szoktam mondani, hogy a kutyát akkor szokás fürdetni, amikor a gazdának van erre igénye. A kutya nagyon jól megvan fürdés nélkül. Viszont napjainkban, amikor az ebtartás sokat változott, amikor bemehetnek a lakásba, néhol az ágyba is a kedvencek, az emberi higiénia miatt vált szokássá a fürdetés. Ugyanez a helyzet a nyírással is. A gazdinak tetszik a nyári frizura, de kevesen tudják, hogy a szőrzet a melegtől is véd, nemcsak a hidegtől.

Tehát általában jól tűrik az időjárás viszontagságait a házi kedvencek. Kutya bajuk. De mi a teendő, ha mégis zűrt okoz a kánikula?

– Főleg a fekete szőrűek vannak veszélyben – mutat rá az állatorvos –, mert a fekete szín nyeli el legjobban a napsugarakat. Ráadásul némelyek arra is képesek, hogy elaludjanak a napon, és akkor könnyen hőgutát kaphatnak. A francia bulldogokra különösen kell ügyelni. Ha baj van, hűteni kell az állatot, a fejét is, langyos vízzel. Aztán el kell vinni orvoshoz, mert a magas hőmérséklet miatt a bélfal átjárhatóvá válik, és a bélben élő baktériumok a véráramba juthatnak. Antibiotikumos kezelésre van szükség, hogy ne pusztuljon el vérmérgezésben.

Állategészségügyi szempontból indokolt vagy sem, nyáron sok gazdi viszi kozmetikushoz a kutyusát megnyíratni. Győr Krisztina szekszárdi kutyakozmetikus is forgalomemelkedést tapasztal ilyentájt, minden esztendőben.

– A hosszú szőrűek közül se mindegyik nyírós kutyus – mondja. – Van, amelyiknek csak kibontjuk a szőrét, fésüljük, tisztítjuk. A részben vízi életmódot kedvelő kutyákat, például a golden retrivert érdemes nagy bundában tartani. A kistestűek között is akadnak ilyenek. De van, amikor annyira bozontos, gondozatlan, piszkos a szőrzet, hogy jót tesz a nyírás akkor is, ha egyébként nem szokás. Például a puliknál általában meghagyjuk a szép, rasztás tincseket. Viszont van olyan eset, amikor elkerülhetetlen a komolyabb frizuraigazítás. Sokan hozzák el évente egyszer a kedvencüket, ilyenkor nyáron, és akadnak olyan hobbikutyusok is, amelyekkel 6–8 hetente jönnek a kozmetikába.