Minden évben hagyományosan július utolsó hétvégéjén tartjuk meg a Madocsai Falunapot, amely ezúttal is elsősorban a jó barátságok ápolásáról, az összetartozás megéléséről és a hagyományok őrzéséről szólt – mondta a kétnapos programról a település polgármestere, Baksa Ferenc, aki szerint a rendezvény ezúttal is remekül sikerült.

Péntek délután motorsimogatóval kezdődött a mulatság, madocsai motorosok részvételével. A Faluház kistermében egész délután véradásra várták a résztvevőket, ahová szép számmal érkeztek a segíteni vágyók. Kora este az Ifjúsági Házban kiállítás nyílt Bacsné Székely Sára festőművész munkáiból, amelynek megnyitóját a Madocsai Nyugdíjas Klub műsora színestette.

Az este közismert vendége Rudán Joe volt, aki ezúttal akusztikus műsorral kedveskedett a rockrajongóknak, akik nagy számban érkeztek a koncertre. A műsor hangulatfelelőse a Walking Mama Blues & Rock Zenekar volt, akik a tervezett koncertidőt túlszárnyalva, egészen éjfélig játszottak. Szemmel láthatólag a fellépők és a résztvevők is egyaránt jól érzeték magukat.

Másnap már kora reggel folytatódott a falunap: 8 órától 24 induló csapattal elrajtolt a halászléfőzőverseny, amelynek hangulata többek szerint a régi madocsai falunapokat idézte. – Fogyott minden rendesen, nem csak a szóda – számolt be egy résztvevő. Időközben a színpadon is elkezdődtek a programok, elsőként a Csurgó Zenekar szórakoztatta a kisgyermekes családokat, az együttest a Madocsai Református Általános Iskola kórusa követette, majd az ebéd következett.

Ebéd után a díszpolgári cím átadására gyűltek össze a madocsaiak, amelyre csordultig megtelt a rendezvénysátor. Elsőként a díjat posztumusz elnyerő volt polgármesterre, Gelencsérné Tolnai Klárára emlékeztek, majd a díszpolgári oklevelet átadták a madocsai hagyományőrzésben élen járó Sereg Istvánnak, aki hétéves kora óta néptáncol, a Népművészet Mestere, aktív nyugdíjas, a helyi hagyományőrző programok állandó résztvevője a feleségével együtt.

Ezt követte a halászléfőző verseny eredményhirdetése. A hatfős zsűri elnöke Mari János volt, a bírálók között itt volt a tavalyi első helyezett, Kovács Réka is. A legjobb halászléért járó elismerést ezúttal Újhelyi Szabolcs nyerte el, a második helyezett Pécsi Gergő, a harmadik pedig Puck Mihály lett. Az ítészek több különdíjat is átadtak, így például kitartásukért elismerték a nyugdíjasokat, de vicces kategóriákban is osztottak díjat, így például a legsósabb halászléért.