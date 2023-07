Határidős döntések meghozatala okán, rendkívüli ülést tartott csütörtökön Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése. A napirendi pontok között szerepelt a közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló rendelet módosítása, amit a Zöld város program elkezdése indokolt – tájékoztatott Máté Péter, a Fidesz frakcióvezetője. Elmondta, hogy a kivitelező a városközpontot megszépítő beruházás során a munkavégzéshez igényt tartana az építési területen belül lévő parkolók használatára. A kieső parkolóhelyek pótlására az önkormányzat tárgyalást kezdeményezett az egyetemi kar kezelésében lévő udvar használatáról.

A terület időszakosan jelenleg is a gépkocsik várakozására szolgál. A dékán arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy szeptember elsejéig korlátlanul, azt kövezően pedig 15 órától másnap 9 óráig lesz lehetőség az ott parkolásra. Emellett arról határozott a közgyűlés, hogy a Szent István tér – Mészáros Lázár utca – Tinódi utca – Augusz Imre utca által határolt terület ideiglenesen egy parkolási övezetet képezzen, és az azon belüli parkolókra kibocsátott bérletek, illetve parkolási igazolólapok az övezeten belül található bármely parkolóra érvényesek legyenek.

Illés Tamás ÉSZ-es képviselő javaslatára annak a lehetőségét is tárgyalta a közgyűlés, hogy legyen direkt vonatjárat Szekszárdról Budapestre, jelenleg ugyanis csak sárbogárdi átszállással, várakozással oldható meg a fővárosba utazás vonattal. A kezdeményezést támogatta a testület, így a MÁV-hoz fordulnak annak érdekében, hogy a járatok bevezetése mielőbb megvalósulhasson. Ez valószínűleg nem is megoldhatatlan, hiszen van olyan motorvonat, amely villamos vasúti vonalon is tud közlekedni – mondta el Máté Péter. Döntés született továbbá arról is, hogy a város déli határához közel épülő lakópark a Városkapu lakópark nevet viselje a jövőben.