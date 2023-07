Reklámok. Van, aki egy fogpiszkálóról is képes szenzációs hanghordozással beszélni – például egy kereskedelmi rádióban – kínálni, vásárlásra buzdítani. Pedig nem elég az üvöltözve ujjongás és lelkesítés. Érdemi, hibátlan mondatok is kellenének. Célszerű lenne egy szövegértő emberrel megnézetni a beolvasandó anyagot! Újabban a szupermarketekben is van rádió. Az egyikben, nemrég a „kiadós” vécépapír (32 tekercs) vásárlására buzdítottak, most meg a szilvás túrórudiról állítja a bemondó, hogy jobb, mint az anyatej, ha annak idején lett volna, amikor ő csecsemő volt, biztosan ezt választja. Hűha! Innen már csak egy ugrás a piros pöttyös szopikálása…