Pócs Margit, a szekszárdi Mentálhigiénés Műhely elnöke elmondta, hogy gyakran keresik őket problémáikkal családok. Ismertette, hogy a tapasztalataik szerint a családon belül mély kommunikációs zárlatok tudnak keletkezni: tehát hiába mondja a gyerek, vagy a szülő, hogy mit szeretne, nem tudják egymást értelmezni, és az üzenet nem jut célba. Sajnos, van, amikor eljutnak arra a szintre is, hogy nincs érdemi kommunikáció közöttük. A fiataloknál a legtipikusabb probléma az önismereti hiányosság, a meg nem értettség, küzdenek magukkal, önbizalomhiányosak.

– Végtelen számú probléma származhat abból, ha a szülő a gyermekkel nem találja a megfelelő kommunikációs módot. Ha a kapcsolatuk felszínes, akkor elbeszélnek egymás mellett, és a vélt vagy valós sérelmek fel nem dolgozásából akár tragédiák is történhetnek – figyelmeztetett Pócs Margit elnök.

Ismertette, hogy a családon belüli minőségi kommunikáció elérése abból az ősbizalomból fakad, amikor a családtagok érzik, érzékelik egymástól, hogy mindig számíthatnak a másikra, tehát feltétel nélküli elfogadás van közöttük. Az ősbizalom egészen kicsi kortól alakul ki a gyermekben, és azzal a biztonságérzettel jár együtt, hogy bármi is történik, a szülőjéhez mindig fordulhat. Az ősbizalom szükséges az állandó érzelmi kapcsolódáshoz szülők és gyermekeik között, hiszen az első néhány év után a gyerekek az óvodában és iskolában, a szüleik a munkahelyeiken töltik a legtöbb időt.

– Szomorú tény, hogy a gyerekeket az intézményi keretek között, közösségekben is mély frusztrációs hatások érik. Egészen kis dolgokon is múlhatnak a nagyobb konfliktusok, esetleges tragédiák szülő és gyermek között. A meg nem értettség elfajulhat viselkedésben, cselekvésben, valamint, ha túlzott elvárások zúdulnak gyermekre, szülőre, akkor felborulhat az egyensúly. A családoknak építő, szeretetkapcsolatban kellene maradni egymással. A családon kívüli közegekben is végtelenül fontos lenne a kölcsönös elfogadás és az egymás iránti felelősségvállalás. Mikor túlzott elvárásokkal szembesülnek, akkor rá kell tudni döbbenteni a másikat, hogy azok teljesítése nélkül is értékes a gyermek és a szülő is – tette hozzá.