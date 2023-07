Nemrégiben újabb családtaggal bővültünk: egy kiskutya érkezett hozzánk. Napokig kérdés volt, hogy maradhat-e, mivel kizárólag a férjem szerette volna befogadni, én a magam részéről három – igaz immár felnőttkorú – gyermek és két további kutyánál megálltam volna, de érveim ezúttal is leperegtek róla. Az "ahol két gyerek van, ott elfér a harmadik is" szólásmondás mintájára napokig hallgathattam, hogy ha két kutyával elboldogultunk, ott el lesz a harmadik is. Röviden nálunk ragadt.

Így előről kezdődött minden, amin előtte már kétszer túlestünk: reggelente, mire felébredünk, kutyakaki-pisi hegyek között lavírozhatunk, mindent, amit elér, ellop, széttép és megrág, ráadásul mintha feneketlen lenne a bendője, annyit eszik, mint a két nagykutya együtt. Hol a férjemet, hol a gyerekemet, hol engem lát el munkával, fáradhatatlanul szorgoskodik a ház vagy a kert valamelyik pontján. Nyugodtak csak akkor lehetünk, ha szem előtt van, különben biztosan valahol rosszalkodik.

Ma reggel sem unatkoztam miatta, a kaki-pisi takarítás és a papucsok, ruhadarabok összeszeszedegetése a kertben című program-elem után újabb elfoglaltsággal bővült a repertoárom: éppen munkába indulás előtt a viráglocsolás után a cserépben vígan dagonyázó ebecskét kellett alaposan megfürdetnem, különben össze-vissza sározott volna mindent, amellyel tovább bővültek volna a teendőim. Szerintem ez már fokozhatatlan. Kilépek, felmondok...ja nem megy...