Az építkezés négy területen folyik majd, az első kettőnél, a Liszt Ferenc és a Luther téren hétfőn volt a munkaterület átadása, s a másik kettőénél, a Prométheusz parkban, Gyurkovics János alpolgármester elmondta, ez a park teljes felújítását is jelenti, valamint a Babits Mihály Kulturális Központ környékét, a 160 lakásos épület előtti területet, illetve a 160-as mögötti, és a lakótelepet és általa határolt területet érinti.

A beruházásra négy hónap áll rendelkezésre, az effektív munkák július 17-én hétfőn kezdődnek. Beszélt arról, hogy gondos a előkészületek, felkészülés ellenére is lehetnek olyan gondok, amelyek menet közben fognak előkerülni, ezek miatt mindenkitől türelmet kérnek. Elmondta azt is, hogy kialakítottak egy hírláncot, hogy ezekre gyorsan tudjanak reagálni, hogy az emberek mindennapi életében minél kevesebb zavart okozzanak.

Így, összefogással a program meg tud valósulni négy hónap alatt, és egy teljesen felújított, szép városközpont lesz a vármegye székhelyén. Az építkezés miatt parkolók átmeneti időre több helyen megszűnnek, de a lezárt területek ellenére folyamatosan be lehet majd jutni az üzletekbe, munkahelyekre és természetesen a lakásokba is. A Szent István téren egy forgalmi sávot is lezárnak, de a buszok útvonala és menetrendje változatlan marad.

A munkaterület átadásakor tartott sajtótájékoztatón Kilián Máté, az önkormányzat kommunikációs referense elmondta, a sajtó mellett a város az elektronikus felületein, a szekszard.hu honlapon és Szekszárd város hivatalos facebookon oldalán folyamatosan elérhetők a beruházással kapcsolatos információk. Emellett akik a [email protected] elküldik e-mail címüket, közvetlenül a polgármesteri hivatalból folyamatosan megkapják az információt. Lehet még telefonon is érdeklődni munkaidőben, a szekszárdi 74/999-313-as számon.