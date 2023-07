Nagyon nagy feladat, amelyet nagyon rövid idő alatt kell elvégezni, mondta Gyurkovics János, ezért komoly együttműködésre van szükség. Az egymilliárd 277 millió forintos beruházást négy hónap alatt be kell fejezni. A városközpont négy részén folyik majd a munka. Egyik a Liszt Ferenc tér, ahol a burkolatok és a zöld terület teljes egészében meg fog újulni, második a Liszt Ferenc tér és a Luther tér között terület, a Prométheusz park, a 160 lakásos épület és a Babits Mihály Kulturális Központ közti rész, ahol a burkolatok cseréje, zöldfelületek megújítása és növelése, játszótér építés és a Prométheusz park szökőkútjának felújítása történik.

Harmadik a Luther tér ahol a jelenlegi burkolat helyén új sétány, térburkolat, zöld felület, s több térbútor is lesz, s a negyedik hely a Wosinsky és a Kölcsey lakótelep közötti terület, ahol a járda, a burkolatok cseréje történik, a zöldfelület felújítás mellett új fitness park létesül, megújul, bővül két játszótér és a sportpálya is.

Az építkezés a jövő héten kezdődik, s a terveket a város internetes oldalán mindenki megismerheti.

Az alpolgármester megemlítette, a városközpont szebbé tétele okozhat átmeneti közlekedési gondokat, emiatt kérik a szekszárdiak megértését, időnként türelmét. A szerződés aláírásakor tartott sajtótájékoztatón részt vett Bomba Gábor, Szekszárd Közgyűlése Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának, és Máté Péter, a Pénzügyi Bizottságának elnöke.

Az Éljen Szekszárd frakciót is vezető Bomba Gábor elmondta, örül, hogy elindult Modern Város program egyik legnagyobb projektje, ez bizonyítja, ha a város érdekében összefognak, akkor sínre tudnak tenni mindent. Ezzel a programmal sokat küzdöttek, s még fognak küzdeni a következő négy hónapban is. Ugyanis a munka bontással fog járni, s emiatt már az egyetemmel felvették a kapcsolatot, annak a területén lesznek parkolók.

Máté Péter, aki a Fidesz-KDNP frakciójának is vezetője, említette, bosszantó, hogy a 2016-17 évi pályázatot az utolsó pillanatban sikerül csak megvalósítani. Ez a négy hónap nagyon rövid, a megvalósításhoz legalább egy év kellett volna. Ez Szekszárdnak nem sikertörténete.

A terveket sokat variálták, mondta, a megvalósítás ezért mindig húzódott. Most szoros összefogással, s a lakosság toleranciája mellett lehet elvégezni. A terveken már változtatni nem lehet, és azt ígérte, a folyamatosan, így a hétvégeken is végzett munka részleteiről a lakosságot mindig értesítik majd. Beszélt arról is, hogy a szabadtéri rendezvényeket átszervezik, és bár a Szent István téren a négy sávból kettő le lesz zárva, a szüreti napokat is megtartják majd.

Hámori Szabolcs, a kivitelezést fővállalkozóként végző sióagárdi HGT Invest Kft. ügyvezetője kifejtette, megtiszteltetés számukra, hogy helyi vállalkozóként ezt a munkát megkapták, s presztízsfeladatnak tekintik azt. Fennállásuk óta ez a legnagyobb munkájuk, rövid idő alatt két hektár nagyságú burkolatot kell felbontaniuk, majdnem másfél hektárnyit pedig felújítanak, több száz kültéri eszközt, játékot, fitnesz eszközt állítanak fel, még több facsemetét, cserjét, bokrot ültetnek, illetve felújítanak, teszik mindezt alvállalkozók közreműködésével.