Summa cum laude minősítéssel, százszázalékos eredménnyel védte meg doktori disszertációját Ament-Kovács Bence. Az Uradalom, plébánia, faluközösség: Történeti néprajzi dimenziók a 18. századi Dél-Dunántúlon című értekezés Tolna vármegyébe vezeti az olvasókat. Nem véletlenül, hiszen a BTK Néprajztudományi Intézet Történeti Néprajzi Osztályának tudományos segédmunkatársa erős szálakkal kötődik szűkebb pátriánkhoz.

Ez annak ellenére így van, hogy 1991-ben Budapesten született. Édesanyja – Ament Éva, a Tárnokon élő bútorfestő népi iparművész – viszont Diósberényben látta meg a napvilágot, majd négyéves korában szüleivel együtt Hőgyészre költözött és itt is végezte el az általános iskolát.

– Ez a magyarázata annak, hogy gyermek- és ifjúkorom nyarait gyakorta töltöttem anyai nagyszüleimnél – mondta el lapunknak Ament-Kovács Bence. – Hőgyész mellett, Diósberényben is sokszor jártam. Ezek a nyarak, benne a felmenőkkel, rokonokkal, ismerősökkel való találkozások, beszélgetések meghatározónak bizonyultak számomra.

Méghozzá több szempontból is. A fiatal a nyelv, a hagyományok, a jellegzetes tárgyak révén egyrészt felfedezhette saját, Dunántúli sváb gyökereit, másrészt – az édesanyja által megalapozott, jó kapcsolatoknak köszönhetően – a plébániákon, régi, elsárgult feljegyzésekbe is betekinthetett. Néprajz és történelem így kapcsolódott össze már diákként Bence életében és ez a többletérték meg is határozta jövendőbeli útját. Nem is lehetett kétséges, hogy az ELTE történelem-néprajz szakán a helye: itt szerzett diplomát 2018-ban.

Fantáziáját kiváltképp megragadta egy, még gyermekként Hőgyészen a nagyszülőktől hallott történet. A legenda szerint Mercy gróf kastélya parkjának platánfájára kötött fel egy engedetlen legényt. A fa máig megvan, a történet azonban erősen kétséges. De, a mondás szerint, ha nem is igaz, mégis nagyon találó. Akárhogyan is volt, az biztos, hogy impulzusként szolgált Ament-Kovács Bence számára, aki értekezésében a Mercy-uradalom, azon belül főképpen a szakadáti plébánia településeinek történeti-néprajzi vizsgálatát valósította meg. Természetesen ezt nem szóbeli hagyomány, hanem források felhasználásával tette. Kiapadhatatlan kincsesbányának bizonyult a Pécsi Egyházmegyei Levéltárban található szakadáti plébánia iratanyaga, jelesül Winkler Mihály plébános XVIII. század közepéről származó, több mint ezer oldalas feljegyzés kötege. Ugyanígy értékes adalékokkal szolgáltak Tolna Megyei Levéltár korabeli hőgyészi uradalommal kapcsolatos dokumentumai.

Ament-Kovács Bence nem panaszkodhat: a Bölcsészettudományi Kutatóintézetben július elején tartott doktori értekezését a történelem, a néprajz és a germanisztika tudományok kiemelkedő hazai képviselői kísérték figyelemmel. Ez a tény azonban nem nehezedett rá, nem okozott számára pszichikai terhet: ellenkezőleg, szárnyakat adott neki. Érdemes idézni az idevágó szakmai összefoglalást: „Az opponensek és a bizottság tagjai kritikai észrevételeik, előremutató javaslataik mellett méltatták a jelölt széleskörű levéltári forráshasználatát és újszerű történeti néprajzi szemléletű munkásságát, amelynek folytatására bíztatták.”

Ami azt illeti, lesz is folytatás. Ament-Kovács Bence úgy tervezi, hogy disszertációját a közeljövőben könyv alakban is megjelenteti. Ezzel nemcsak történeti, helytörténeti, néprajzi téren végez magas szintű ismeretterjesztést, hanem vármegyénk jó hírét is öregbíti. S ugyancsak szűkebb pátriánkban maradva, nem feledkezik meg néhai Winkler Mihályról. A plébános feljegyzései ugyanis számos téren újabb kutatásra ösztönző, érzékletes képet adnak a korabeli vármegye lakóiról és mindennapjairól.