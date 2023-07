Az ünnepi alkalmon felszólalt Süli János, a térség országgyűlési képviselője. Azt hangsúlyozta, nagy felelősségünk, hogy megőrizzük templomainkat, és a jövőben folytatni szeretnék ezt a munkát. Orbán Attila, a Tolna Vármegyei Közgyűlés alelnöke arról beszélt, hogy a hitnél nincs nagyobb összetartó erő. Emlékeztetett rá, hogy háromszáz éve, amikor a török dúlás után újra népesült az ország, a betelepülők nemcsak vetőmagot hoztak magukkal, hanem a Szentírást is. Az önkormányzat nevében Farkas Györgyike alpolgármester mondott köszönetet a felújításért. Rácz József, a Tolnai Református Egyházmegye esperese pedig arra is kitért, hogy a templomok megújítása mellett a gyülekezetekre, erős közösségekre is szükség van. Az istentiszteleten közreműködött a Kálvin Kórus és a nagyszokolyi hittanos gyerekek is.