Biztatónak látszottak az év első felében a külföldi vendégek magyarországi vendégéjszakáiról szóló hírek, de már akkor is árnyalta a képet a hazai vendégek belföldi utazásainak csökkenése.

A kép illusztráció.

Az egyik szállásfoglaló portál adatai szerint ugyan látszik az utazási kedv, de a visszaesés is. Különösen azok a régiók és szállásadók aggódhatnak, ahol nincs bejáratott külföldi vendégforgalom. A portál legfrissebb felmérésének eredménye összecseng a foglalási trendekkel: a magyarok számára idén felértékelődött az ár szerepe, az olcsóbb szálláshelyeket és ajánlatokat keresik.

Kettős arcú az idei nyár is. A pandémia idején arról szóltak a várakozások, hogy 2022-re helyreállhat a belföldi turizmus és 2023 nyarára már a beutazások mértéke is fellendülhet, megérkeznek a külföldi turisták is, így növekedésnek indulhat a hazai turizmus. Két nagyobb, utazással foglalkozó cég által készített felmérés jelenleg 16 százalékos csökkenést mutat a nyári időszakra a tavalyihoz képest.

A május utolsó napjaiban készített felmérésnél a több ezer válaszadó zöme (85 százaléka) tervezett nyaralást, azonban mostanáig minden második még nem foglalta le a szállását. A kutatásban résztvevők 58 százaléka csak belföldi üdülést fontolgatott, 32 százalékuk pedig a belföldi mellett még külföldi úti célban is gondolkodott májusban. A csökkenő keresletet kézenfekvő lehet az áremelkedéssel magyarázni.

Ismerőseink körében is készítettünk egy gyors felmérést. A többség nem tervez többnapos külföldi nyaralást, jellemzően az anyagiak hiányára panaszkodtak. Aki utazik, az az Adriát célozta meg, aki a Balatont választotta, az inkább csak hétvégi oda és visszautazásban gondolkodik. Magával visznek elemózsiát, amin tudnak, spórolnak. Szóba került még a környéken való pár napos biciklis túra, sátras megoldással, az egyik barátnő családi házának udvarán lévő úszómedencés kikapcsolódás is és természetesen akad olyan is, aki családostól Olaszországba utazott idén is, tíz napra.

Kalandvágyó fiatalok

Közel 11 ezren töltötték ki az egyik portál kérdőívét. Ebből kiderült, a magyaroknak rendkívül fontos a szabadidős utazás, a kikapcsolódás, ám 24 százalékuk egyáltalán nem engedheti meg magának, és aki idén mégis megy, az is jellemzően olcsóbb úti célt keres.

Az általuk megkérdezett utazók legnagyobb része idén külföldre megy nyaralni Európán belül, sokan tengerpartra, illetve a harmadik legtöbb szavazatot a Balaton kapta. Népszerűek még az egyéb belföldi kirándulóhelyek is, a főváros azonban szinte egyáltalán nem szerepel a magyarok tervei között, mindössze a válaszadók 7 százaléka jelezte, ellátogat Budapestre idén.

Legtöbben, a válaszadók közel harmada napsütésre, vízpartra és pihenésre vágyik elsősorban, bár közel ugyanennyinek fontos az új helyek felfedezése is. Kor szerinti megoszlásban az a tapasztalat, hogy minél idősebb valaki, annál jobban ragaszkodik a megszokott helyekhez: 64 év felett 15 százalékuk, ha nem muszáj, már nem vág neki ismeretlennek, és ők azok, akik a legkisebb arányban választanak helyet csak az ára alapján.

Foglalkozásuk szerint a tanulók a legkalandvágyóbbak, a Gyes-en, Gyeden lévők ragaszkodnak leginkább a vízparthoz, és ők választanak leginkább az ár alapján.