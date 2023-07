Igazi nyaralós volt a hangulat a vöröskeresztes napközis táborban, mintha egy nagyon jól sikerült partira toppantunk volna be: vidám zene szólt, és a gyerekek biztatás nélkül is hasonlóképpen énekeltek. Csodálatos, rendezett helyen tölthették a hetet az iskola táborhelyén a Duna-parton.

Vidám zene szólt Fotók: Balogh Tamás

Kuti Valéria a Dunaföldvári Városi Vöröskereszt titkára fáradhatatlanul teszi az önként vállalt és a hivatalos dolgát is. Szinte hagyományőrző módon ismét nyári táborba vonult a rájuk bízott gyermekekkel együtt. - Azt mondják, hogy nem egyszerű a mai gyerekeket énekelésre bíztatni, de nekünk ez már a második ilyen zenés táborunk, az elsőt tavaly rendeztük. Én úgy látom, örömmel teszik, és szívesen táncolnak is. Korábban két óvodai csoportot is meghívtunk, és ők is így tettek. Nálunk most is több generáció tölti el együtt az idejét, méghozzá jókedvűen és zökkenőmentesen. Mindenekelőtt itt vannak az általános iskolás korú gyermekek, aztán a mi középiskolás önkénteseink, akik segítenek a kicsiknek a játékokban és a kézműves foglalkozásokon is. És persze mi, a felnőttek is a csapat tagja vagyunk.

Kuti Valéria a Dunaföldvári Városi Vöröskereszt titkára

- Beszélgettünk a szervezet alapítójáról Henri Dunantról és az előttünk álló feladatokról. Egy jól szerkesztett előadásra szívesen figyelnek a gyermekek, és rengeteg kérdést tesznek föl és számos rajzot is készítettek e témával kapcsolatosan. Talán sikerül elültetnünk bennük egy kis magot, és majd felnőtt korukban csatlakoznak a mi kései utódainkhoz.

