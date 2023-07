Árendás Lászlóné Klára ismertette, hogy akkoriban sok gyógyszer készült előírat szerint a szekszárdi patikában, például kúpok, pilulák (gyógyszertári körülmények között gyúrással kialakított, gömb alakú gyógyszer, a szerk.), oldatok, szuszpenziók.

Árendás Lászlóné Klára munkahelyén, a szekszárdi Hunyadi utcai gyógyszertárban. Fotó: Mártonfai Dénes.

– Akkor is és mai napig is a vérnyomáscsökkentők és a nyugtatók fogytak a legjobban. Az akkori laborban több ezer gyermek és felnőtt kúpot készítettünk a megye gyógyszertárai részére. Abban az időben huszonheten dolgoztunk. Mára a gyári készítmények kiszorították a helyben készülő gyógyszereket. Így már hat ember is elegendő a munka elvégzésre. Fő profilunk, mint minden más gyógyszertárnak, a gyógyszerforgalmazás, de kozmetikai termékeket, étrend kiegészítőket, gyógyászati segédeszközöket is forgalmazunk – tette hozzá.

Árendás Lászlóné Klára Szekszárdon él, és idén július huszonötödike lesz a napja, hogy ötven esztendővel ezelőtt alkalmazottként először átlépte munkahelyének, a szekszárdi Hunyadi utcai gyógyszertárnak a küszöbét. Az egész családja büszke rá, a férje nem győzi dicsérni, hogy öt évtizedet tudott egy munkahelyen tölteni, megszakítások nélkül, hiszen ez a mai világban cseppet sem gyakori.

– Gyógyszertári asszisztensi iskolát végeztem, a tanulás mellett már dolgoztam a munkahelyemen. Alapvetően vegyésznek készültem, de közben megismerkedtem a férjemmel, így lemondtam az egyetemről, a munkámra koncentráltam. Annyira jó főnököm volt Csuka Ferenc gyógyszertárvezető személyében, és olyan jó volt a kollektíva, hogy innen senki nem akart elmenni – mondta.

Árendás Lászlóné Klára jelenlegi meghatározott munkaköre analitikus szakasszisztens. Úgy érzi, hogy bár betöltötte a nyugdíjkorhatárt, amíg szükség van rá, fizikailag és szellemileg is bírja, addig dolgozik. A kollégái a második családja. Összeszokott, jó kis csapat. A törzsvásárlók azt mondják, azért szeretnek ebbe a patikába jönni, mert családias a légkör. Köszönhető ez a mostani vezetőnek és a fiatal kollegáknak. Szabadidejében a családjával, férjével, gyerekeivel, unokáival van, a hétvégéket együtt töltik, mindannyian Szekszárdon élnek.