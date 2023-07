Ezek a legfontosabbak az iskolakezdéshez. Sok energiát és időt igénylő feladat megtalálni minden szempontból a megfelelőt. Ha időben kezdjük, és fokozatosan készülünk, sok stressztől megóvjuk magunkat és családunkat is. Így könnyebben lehet előteremteni a szükséges pénzt, és nagyobb lehetőség van a körültekintő választásra is.

A szakértők szerint érdemes a gyerekeket bevonva, együtt készülni, hangolódni az iskolára. Közösen becsomagolni a könyveket, kihegyezni a ceruzákat, kiválasztani majd rendet rakni az íróasztalon, akár tenni egy sétát az iskola felé. Ez a közös tevékenység alkalmas idő lehet arra, hogy beszélgessünk, ki mit vár a tanévben, van-e valami, amitől egy kicsit tart, hogyan is képzelitek a következő hónapokat.

Az első osztályba készülők igényelhetik, hogy részletesen meséljenek nekik a szüleik arról, hogyan is fog telni egy nap a suliban: mikor lehet játszani, lesznek-e ismerősök az oviból, hogy zajlik egy tanóra.

Nyár végén az otthoni napirendet érdemes az iskolai napok rendjéhez igazítani: ez segítheti a gyermekeket abban, hogy az első korai ébredés ne érje őket teljesen váratlanul, vagy az óvodás élet sajátját, a déli alvást kiiktatva is pihenten kezdjék a tanulást, és augusztus utolsó hetében megérezzék, hogy lassan vége a vakációnak. Az év közbeni napirendet érdemes együtt megbeszélni, a kisebbekkel pedig akár le is lehet rajzolni a reggeli rituálét, mert önállóbbak tudnak lenni, ha ők is tudják a teendők sorrendjét.

