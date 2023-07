Az emlékművet 1946-ban emelték, annak áthelyezése, és a környékbeli csatákban elesett katonák exhumálása többször felmerült igényként, azonban ez államközi megállapodásokat érint, amihez Oroszország jóváhagyása is szükséges. Az utóbbi évtizedekben az építmény nagyon leromlott állapotba került, végül tavaly Oroszország újíttatta fel, míg a mellette lévő temetkezési helyet a vonatkozó törvény alapján az önkormányzat tetette rendbe.

Horváth Zsolt, Dunaföldvár polgármestere a duol.hu kérdésére elmondta, lehet mindenkinek véleménye, ami akár megosztható is lehet, azonban az ilyen fajta kifejezésmódot mélységesen elítéli, ennek nem ez a módja. - Én állok rendelkezésére bárkinek, aki ilyen ügyekről beszélgetni szeretne velem. Még egyszer kihangsúlyozom, a vélemények kinyilvánításával nincsen gond, csak annak van kultúrált, illő formája. Természetesen megtettük a rendőrségi feljelentést, amint szerdán értesültünk az esetről, és megtörént a helyszínelés is. Nagyon remélem, hogy ki fog derülni az elkövető személye - mondta a település vezetője. Mi tesszük hozzá, ebben remélhetőleg segíteni fog, hogy a sétányon több térfigyelő kamera is el van helyezve.

Horváth Zsolt az emlékmű áthelyezésével kapcsolatban azt is hozzátette, hogy a képviselő-testület felkérése alapján korábban egyeztetéseket folytatott az orosz nagykövetséggel, de nem járultak hozzá ehhez. - Azt gondolom, ilyenkor azt is meg kell nézni, miként ápolják a magyar hősi temetőket akár a Don-kanyarban, akár Kurszkban, vagy Olaszországban az I. világháborús emlékek helyét. A történelemmel együtt kell tudni élni, levonva annak tanulságait és tiszteletben tartani azok emlékét, akik bármilyen részről haltak meg a háborúk során. Mindenkit hősi halottnak kell tekinteni, és így is kell eljárni az emlékeikkel - zárta gondolatait.

Komlósiné Kiss Anett őrnagy, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivőjének tájékoztatása szerint az esettel kapcsolatban a Dunaföldvári Rendőrőrsön rongálás bűntett gyanúja miatt büntetőeljárást indítottak. A nyomozás érdekeire való tekintettel az üggyel kapcsolatban jelenleg egyéb tájékoztatást nem adhatnak.