A PARTI Fesztiválnak az elmúlt hétvégén második alkalommal adott otthont Dunaföldvár, a rendezvény csúcs napja a szombati volt, amelyre kétezren érkeztek, sokan közülük mindkét napra jegyet váltottak – tudtuk meg a szervezőktől. Pénteken a kisebb formációk is szép sikert arattak, mint a Lil Frakk, akik országosan is egyre ismertebbek, de igazán nagy közönséget a Belga koncertje vonzott, akik nem igen jártak még a környékben és fantasztikus hangulatot varázsoltak a nagyszínpadra.

Szombaton a Bruno X Spacc és a Nemazalány volt az igazi húzónév, de DJ Strongi és a Katapult DJ formáció is igazi hangzás- és látványbeli különlegességet nyújtott. Utóbbi a konfetti- és füstágyútól a világító csövekig, labdákig számtalan látványosságot felvonultatott, az estet pedig a kis színpadon egy igazi régi nagy név, DJ Budai fellépése zárta.

A szervezők helyi, környékbeli lemezlovasoknak is fellépési lehetőséget adtak: pénteken egy dunaföldvári, szombaton pedig egy solti DJ játszott a nagyérdeműnek. A házigazdák a vendéglátás tekintetében is igyekeztek a helyi erőforrásra építeni, az italokat a Sűrű és a Kelemen borászat, az ételeket pedig két dunaföldvári étterem, a Rakpart és a Kele Csárda & Fácán Étterem biztosította. A kétnapos fesztivál kínálatát kísérőprogramok is színesítették.

Izgalmas játékokkal és nyereményekkel kitelepült a Szegedi Tudományegyetem, a Dunaújvárosi Egyetem, valamint a Közép-Duna Menti Fejlesztési Ügynökség. Az Atomenergetikai Múzeum standjánál a kiterjesztett valósággal ismerkedhettek a fiatalok, akiket újdonságként egy jósnő is fogadott.