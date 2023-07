Símaszkban tört be, kirabolta a kasszát

25 ÉVE „az országban először köztisztviselők napja volt Szekszárdon, a városi sportcsarnokban, s ilyen módon a megyei nap egyúttal országossá is vált. Először találkoztak egy közös ünnepen az önkormányzatoknál, az államigazgatásban és a rendészeti szerveknél dolgozó köztisztviselők, Tolna megyéből közel ezren, néhány vendég más megyékből és több, mint száz nyugdíjas. Volt térzene és ünnepi műsor, jutalmat kaptak a legjobbak, a fogadáson köszöntőt mondott a megyei közgyűlés elnöke. A bálon megválasztották Tolna megye legszebb köztisztviselőjét.”

25 ÉVE lakat alá került a Szekszárdon, a Héliosz Kft. irodájába behatoló rabló. „Símaszkban lépett be a helyiségbe, betörte az elválasztó üvegfalat és az egyik ügyintézőt szembe fújta gázspray-vel. A másik hölgy is könnyebb sérüléseket szenvedett, a lehulló üvegcserepek vágták meg a lábát. A kasszából mintegy 50-60 ezer forintot markolt ki a rabló, majd déli irányba gyalogosan elmenekült. Nagy erőkkel indult meg keresése, ami akkor nem járt sikerrel. Most azonban lakossági segítséggel szekszárdi lakásán elfogták a fiatalembert, aki adósságai miatt folyamodott a pénzszerzésnek ehhez a meglehetősen durva módjához. A bűncselekmény elkövetését beismerte, a rabláskor viselt nadrágot a rendőrök a lakásán megtalálták, majd az eldugott símaszkot maga a gyanúsított adta elő. A gázspray-t útközben eldobta, azt a rendőrök már nem találták meg.”

