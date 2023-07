A Bravó zenekart 2001-ben alapította, azóta is hatalmas népszerűségnek örvend az együttes, mellette pedig énekel a Blues Travel Bandben is, akikkel egy ízig-vérig szekszárdi videóklipet forgattak tavaly Kindl Gábor segítségével. A rajzolás ugyanolyan fontos Róbert életében, mint a zene, digitális festményeivel a Babits Mihály Kulturális Központban debütált nemrég, ahol megkapta a Rajzember elnevezést is a kiállítás címéről.

Ő tehát Szekszárd zenélő rajzembere, Szakács Róbert, akivel Tóth Tímea szerkesztőnk beszélgetett.

