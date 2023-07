Múlt hét kedden aláírta a kivitelezési szerződést Gyurkovics János alpolgármester és Hámori Szabolcs, a kivitelezést fővállalkozóként végző sióagárdi HGT Invest Kft. ügyvezetője, hétfőn délelőtt pedig a négy közül kettőn, a Liszt Ferenc téren és a Luther téren megtörtént a munkaterület átadása. A teljes beruházás 1 milliárd 277 millió forintba kerül, s ebből az építkezés 870 millióból valósul majd meg.

Gyurkovics János alpolgármester a munkaterület hétfői átadásán. Fotó: Mártonfai Dénes.

A munkaterületek átadásakor, amelyen részt vett a beruházásban érintett valamennyi intézmény, cég képviselője, Gyurkovics János alpolgármester elmondta, meglepődve tapasztalták, annak ellenére, hogy sok fórumon megjelent, elhangzott tájékoztatás, s külön értesítették is az érintett cégeket, üzleteket és hivatalokat, a szekszárdiak közül nagyon sokan nem tudnak erről a jelentős beruházásról. A munkaterület az építkezés idején kordonnal zárva lesz, az érintettek levélben kaptak értesítést az üzletekbe, hivatalokba való bejutás lehetőségéről, s a jövőben is folyamatos lesz a tájékoztatás.

A héten még – folytatta – sor kerül a másik két részen, a Babits Mihály Kulturális Központ és a 160 lakásos épület közötti, a Prométheusz Park melletti, valamint a 160 lakásos mögötti Wosinsky és Költsey lakótelepen is a munkaterület átadására.

Szerencsésnek minősítette, hogy egy kivitelező nyerte el a projektet, így az önkormányzatnak nem kell több cég munkáját is összehangolni. De így is – tette hozzá – akad még bőven feladat. Például a szeptember harmadik hetére tervezett Szüreti Napok rendezvényeinek megszervezése, hiszen akkor javában tart még az építkezés és emiatt a Szent István téren a négy sávból kettő zárva lesz.

Hámori Szabolcs, a kivitelező cég vezetője elmondta, a napokban kezdődő munka idején nagy gépek, teherautók közlekednek majd a város központjában, az első időben viszonylag zajos, porral járó bontási munkákat is végeznek, s ezért kérik a lakosság megértését, türelmét.

A Zöld város projekt megvalósítása érinti a Liszt Ferenc teret keletről lezáró bíróság épületét is, ezért ott volt a munkaterület átadásán dr. Csullag Józsefné, a Szekszárdi Törvényszék elnöke is. Ugyanis az eredeti tervben nem szerepel az épület közvetlen környezete, s az épület alatti átjáró átépítése, s a vízelvezetéssel kapcsolatban is adódhatnak majd gondok. Most ezek megoldásáról is tanácskoztak.

A nagy, és nagyon rövid idő alatt elvégzendő munka során a vármegye székhelyének központjában a burkolatok megújulnak, nagyobbak lesznek a zöld felületek, épül játszótér, felújítják a Prométheusz park szökőkútját. A Luther tér mostani burkolata helyén új sétány, térburkolat, zöld felület, s több térbútor is lesz, s a Wosinsky és a Kölcsey lakótelep közötti terület, ahol a járda, a burkolatok cseréje történik, a zöldfelület felújítás mellett új fitness park létesül, megújul, bővül két játszótér és a sportpálya is.

Az építkezéssel kapcsolatos információk felkerülnek Szekszárd város internetes oldalára, ahol a terveket is mindenki megismerheti.