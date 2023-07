A járási hivatalok foglalkoztatási osztályainál kérhetik a munkanélkülivé vált személyek, hogy álláskeresőként vegyék őket nyilvántartásba, tájékoztatott a kormányhivatal. A járási hivatalok az arra jogosult álláskeresőknek egyrészt álláskeresési támogatást nyújtanak, másrészt többek között álláskeresési tanácsadással, munka tanácsadással, foglalkoztatási információnyújtással, mentorálással, pályaválasztási tanácsadással segítik őket a munkaerőpiacra való ki-, illetve visszajutásban.

Elhelyezkedésükhöz emellett lakhatási, utazási, vagy vállalkozóvá válást elősegítő támogatást nyújthatnak. A foglalkoztatási osztályoknál a munkáltatók is bejelenthetik munkaerő igényüket, számukra munkaközvetítést, valamint az álláskeresőt alkalmazni vállalók számára bérjellegű támogatásokat is biztosítanak a járási hivatalok. A Tolna Vármegyei Kormányhivataltól azt is megtudtuk, hogy a rendszerváltás óta még soha nem volt olyan alacsony a regisztrált álláskeresők száma Magyarországon, mint idén júniusban.

A kormány 2010 óta a teljes foglalkoztatás elérésén és a munkaalapú gazdaság kiépítésén dolgozik. Hazánkban 2010-hez képest ma egymillióval dolgoznak többen, a foglalkoztatottak száma meghaladja a 4,7 milliót. Hozzátették: ez a tendencia a szekszárdi járásban is megfigyelhető, ahol júniusban ezerháromszázöt álláskeresőt tartottak nyilván, számuk egy év alatt több mint kilenc százalékkal csökkent. Az idei év első félévében ötszázhat ember felvételére vonatkozó munkaerőigényt jelentettek be a munkáltatók Szekszárd vonatkozásában, a legnagyobb számban a kereskedelmi, a szolgáltatási és az ipari, építőipari szektorokból.

A részletes munkaerőpiaci adatokkal kapcsolatban felhívták a figyelmünket a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatra (NFSZ), amely hazánk legnagyobb hálózattal rendelkező, legkiterjedtebb állásközvetítő szervezetrendszere, a kormány foglalkoztatáspolitikájához igazodva segíti a munkaerőpiac hatékony működését, aktivizálja a szereplőket, elősegíti a társadalmi integrációt, az esélyegyenlőséget, valamint egyenlő hozzáférést biztosít mindenki számára.

Az NFSZ honlapján szerepel, hogy az álláskereső a munkaviszonyba töltött időtartam, az egyéni, illetőleg társas vállalkozó pedig a vállalkozói tevékenysége alatti járulékfizetési kötelezettségével szerezhet jogosultságot az álláskeresési járadékra. A jogosultsághoz szükséges, hogy az álláskereső az álláskeresővé válását megelőző három éven belül legalább háromszázhatvan nap jogszerző idővel rendelkezik, valamint munkát akar vállalni, de önállóan nem eredményes, és az állami foglalkoztatási szerv sem tud számára megfelelő munkahelyet felajánlani.

Az álláskeresési járadék összege legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér napi összegének megfelelő. Az idei évtől a kötelező legkisebb munkabér havonta 232 ezer forint, a napi összeg 7.733 forint. A járadék folyósításának leghosszabb időtartama kilencven nap. A munkát kereső álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét, álláskeresési járadék igénylését, valamint kereső tevékenységének bejelentését elektronikus úton is elintézheti.