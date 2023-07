Tamási városában az egyik sörözőtulajdonos szerint nagy a baj. – Több évtizede működtetek vendéglátóegységeket, nekem nem érdekem, hogy hazudjak. Két üzletet zárok be hamarosan, mert nem tudunk versenyezni a trafikokkal és a kisbolt hálózatokkal.

Elkezdődött ez már a játékgépeket érintő változásokkal, folytatódott az ismert trafikokkal, amelyeket teleraktak hűtött sörrel, üdítővel. Az emberek jó ideje már a kisboltok, trafikok előtt kávéznak, söröznek, röviditaloznak, de mondhatnám a nagyobb üzletláncokat is vagy a benzinkutakat.

Bemegyek bármelyik boltba, olcsóbb az ital, mint amit nagykereskedelmi áron meg tudok venni – mondta lapunknak, hozzátéve: a megváltozott helyzettel sok vendéglátóegységet üzemeltető nem tud versenyezni. Felhívta a figyelmet arra, hogy több kistelepülésen egyáltalán nem működik már vendéglátóhely – ez korábban elképzelhetetlen volt.

Pedig anno a falvakban a kocsma is a település egyik központi helyének számított. Az egyik paksi söröző tulajdonosa lapunknak elmondta, hogy ők is arra készülnek, hogy abbahagyják és bezárnak, mert oly mértékben megnőttek a költségeik.

– Pakson a sörből fogy egy kicsivel több, de például a rövid italokat az ára miatt nem isszák. Inkább tanyákon főzik a pálinkát, és onnan vesznek egy litert négyezer forintért – tette hozzá.

Egy szekszárdi vendéglátóegység üzletvezetője arról számolt be, ahogy egyre kevesebb a pénze az embereknek, annyival kevesebb italt fogyasztanak a sörözőben.

– Minden maradt ugyanúgy, a sör és a bor is, a rövidital, unicum, jéger, pálinka a kedvelt italok továbbra is, ám a tavalyi évhez képest minimum húsz százalékkal minden drágább lett. Az egyik ismert üdítőital cég csak a múlt évben ötször emelte az árait.

A vendégkörünk egy része árérzékeny, a drágább italok miatt nem vagy kevesebbszer jönnek hozzánk és kevesebbet is fogyasztanak – tette hozzá. Ismertette, hogy hozzájuk leginkább az esti órákban érkeznek a vendégek, társasággal is, egyedül is. A nagyobb bulikon minden ital fogy.