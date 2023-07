Májusban 56-an utaztak busszal a szigetvári gyógyfürdőbe, az idősek közül többen a fürdés mellett a város nevezetességeivel is ismerkedtek. Júniusban 110-en vettek részt a nyári fesztiválon, amelyen a tengelici testvérszervezet is képviseltette magát. A szervezők műsorral is kedveskedtek a vendégeknek: Hajdú Eszter verset mondott, Kovács Gergő pedig fergeteges műsorral ajándékozta meg a lelkes szedresieket, akik az énekes más fellépésein is aktív résztvevők.

Finom vacsora is várta a fesztiválozókat, amelyet a Gusztó Bisztró szolgált fel. A vezetőségi tagok süteménnyel és üdítővel, Varga Gyula pedig muzsikával járult hozzá a jó hangulathoz. A községi önkormányzattól kapott támogatásnak köszönhetően még egy fürdést tervez a szövetség a nyár folyamán. Dombi Józsefné köszönetet mondott a támogatóknak: Szedres Község Önkormányzatának, Horváth István országgyűlési képviselőnek, Bakos Béla és Balogh János vállalkozóknak.