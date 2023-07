A Pécsi Tudományegyetem (PTE) kiváló eredménnyel zárta a 2023. évi általános felvételi eljárást, hiszen idén közel félszáz hallgatóval több, mintegy 5.700 hallgató került be Magyarország első egyetemére a nyári központi felvételi eljárás során. Ez a szám a pótfelvételivel várhatóan tovább növekszik.

A PTE-re jelentkezők számának jelentős növekedése előre vetítette a jó felvételi eredményeket, hiszen a jelentkezők száma több mint 2.200 fővel nőtt, sőt az első helyes jelentkezők száma is több mint 1.600 fővel emelkedett az előző évhez képest. A PTE intenzív beiskolázási kampánya – melynek a Rektori Ösztöndíj és a kari ösztöndíjak egyaránt fontos elemei volt a – idén is meghozta eredményét.

A több mint ötezerhétszáz (5.704 fő) felvett hallgató 61%-a a PTE valamely alapképzésén, 16-16%-a osztatlan és mesterképzésen kezdheti meg tanulmányait, míg a FOKSZ képzéseken a felvettek 7%-a fog tanulni. Az állami ösztöndíjas helyek népszerűsége továbbra is töretlen, a felvettek mintegy 79%-a a Kormány által kiemelten támogatott szakokra került felvételre. A PTE iránti bizalmat igazolja, hogy az önköltséges formában tanuló hallgatók száma több mint 400 fővel emelkedett. A felvételizők elvárásainak és életmód változásainak köszönhetően mutatja, hogy a korábban folyamatosan növekvő nappali munkarend aránya 71-ről 67%-ra csökkent.

A képzések között továbbra is a legnépszerűbbek közé tartoznak az ápolás és betegellátás alapképzés különböző szakirányai, a gazdálkodási és menedzsment és a mérnökinformatikus alapképzések, a jogász és az általános orvos osztatlan képzések, valamint a pszichológia szak, de sokan érdeklődtek az óvodapedagógus képzés, az osztatlan tanári szakok, a kereskedelem és marketing, valamint az építészmérnök és mérnökinformatikus szakok iránt is. A mesterképzéseken a vezetés és szervezés, a pszichológia, az építész, az egészségügyi menedzser és a pénzügy képzések indulnak a legnépesebb évfolyamokkal.

A PTE karai jól szerepeltek a 2023. évi központi felvételi eljárás során, hiszen hét kar is növelte a felvettek számát. Jelentős az emelkedés az előző évhez képest az Egészségtudományi Karon (ETK) a levelező és önköltséges alapképzéseken, a Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karon (KPVK) az alapfokú pedagógia és a gyógypedagógia képzéseken, valamint a Természettudományi Karon (TTK) a természettudományi alapképzéseken és a pedagógusképzéseken egyaránt. A KPVK és a TTK mellett a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar (BTK) és az ETK is hozzájárult a pedagógusképzésre felvettek mintegy 35%-os növekedéséhez.

A Pécsi Tudományegyetem általános felvételi eljárásban elért eredményeit tovább javítják a külföldi hallgatók és a pótfelvételi eljárásban bekerülő hallgatók, valamint a szakirányú továbbképzésekre és a doktori képzésre felvettek. Mindezeket figyelembe véve 2023 őszén várhatóan közel 8000 új hallgató kezdheti meg tanulmányait egyetemünkön.

A PTE széles szakkínálattal, és több állami ösztöndíjas lehetőséggel is várja azokat a jelentkezőket, akik most nem kerültek be. A pótfelvételi eljárásban 2023. augusztus 6-án éjfélig lehet elektronikus úton jelentkezni a felvi.hu felületén meghirdetett képzésekre.

Fontos tudni, hogy a pótfelvételi eljárás során bekerülő hallgatók is pályázhatnak a megnövelt összegű Rektori Ösztöndíjra.

Az ösztöndíjakról és a kollégiumi lehetőségekről itt találhatóak részletes információ.

A felvételi eljárással kapcsolatos további információk itt olvashatóak.

Arról pedig itt írtunk, hogy az egyetem szekszárdi karára, a PTE KPVK-ra idén rekordszámú hallgatót vettek fel.