Rendkívüli testületi ülést tartott Dunafölvár Város Képviselőtestülete, melynek egyik fontos pontja a védőnői szakszolgálat áthelyezése volt. Mint a közelmúltban megtartott közgyűlésen elhangzott, az egészségügyi átalakítások következő lépéseként július 1-től a védőnők feletti munkáltatói jogokat többé nem az önkormányzatok fogják gyakorolni, hanem a védőnők ezentúl a megyei irányító kórház alkalmazottai lesznek. A hatósági felügyeletet a Nemzeti Népegészségügyi Központ, a szakmai irányítást pedig az Országos Kórházi Főigazgatóság látja majd el.

Mivel Dunaföldvár Város Önkormányzata szeretné, ha a Védőnői Szolgálat lokális jellege megmaradna, az eddig jól bevált, a lakosság megelégedését kivívó szolgáltatás töretlenül folytatódna, így a rendkívüli testületi ülést egy tárgyalás előzte meg, ahol egy megosztott költségvetésről állapodtak meg, amit a keretszerződésekben le is fektettek – számolt be a Part Oldalak. A dunaföldvári portál azt írja, Horváth Zsolt polgármester szerint ennek eredményeképpen a dunaföldvári lakosok, az ellátott gyermekek észre sem fogják venni a változást.

A testületi ülésen szó volt a hulladékgazdálkodásról is. Mint ismert, a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. veszi át a feladatot, valamint ő lesz a koncesszor az elkövetkezendő harminc évben. Ahogy elhangzott, a lakosságnak nincs tennivalója, a vállalkozások és az önkormányzati intézmények számára azonban létrehoztak egy internetes portált, ahol regisztrálniuk kell és új szerződéseket kell kötniük. Az ülésen jelezték: az önkormányzat annyiban kerül más helyzetbe, hogy ez a tevékenység kikerül az alapfeladatai közül, módosítania kell a helyi közigazgatási rendeletét, hogy szinkronba kerüljön az új hulladékgazdálkodási törvénnyel.

Többször szóba került már, ezúttal is megismételték, hogy a megépült, de nem üzemelő dunaföldvári hulladékudvar immár az engedélyek birtokában végre üzemelni kezdhet. Ez a helyszín a szelektíven gyűjtött hulladék átvételére is jogosult lesz. A testület tagjai arra kérnek mindenkit, hogy mielőtt hulladékot szeretnének leadni, tájékozódjanak a MOHU Mol oldalán, de a helyi műszaki osztály is segítséget nyújt a lerakó rendeltetésszerű használatában.

A rendkívüli ülésen döntöttek a Dunaföldvár-Solt bicikliút melletti területek átadásáról is. Mint ismert, ez a terület mostanáig Bács-Kiskun vármegyéhez tartozott, az út menti füvet pedig eddig Dunaföldvár és a horgásztársak közösen kaszálták, nyírták. Most egy új törvényváltozás miatt ez is a közútkezelő feladatai közé került. Ezért volt szükség a területek átadására.