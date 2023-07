Négy évvel ezelőtt Honoris Causa professzori címet ítélt meg számára Nankingban a kínai Southeast University Law School. Pár napja pedig Szerbiában az újvidéki egyetem, pontos nevén az Univerzitet Privredna Akademija szenátusa díszdoktori oklevéllel honorálta tevékenységét. A kitüntetett személy nem más, mint prof. dr. Gál István László, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának egyetemi tanára, a Büntetőjogi Tanszék vezetője. Tegyük hozzá rögtön, mivel ez lényeges információ: a jogtudomány nemzetközi hírű kiválósága Szekszárdon született, itt is végezte általános és középiskoláit – a Szekszárdi Garay János Gimnáziumban érettségizett – és manapság is, amikor csak ideje engedi, elidőz a vármegye székhelyén élő rokonainál.

Az Arany Katedra-díjat prof. dr. Miseta Attila, a PTE rektora adta át prof. dr. Gál István Lászlónak. Fotó: Beküldött fotó

A szerbiai kapcsolat közel évtizedes múltra tekinthet vissza. Gál István László ekkor ismerkedett meg Zoran Pavlović professzorral, az újvidéki (Novi Sad) egyetem jogi és igazságügyi kara büntetőjogi tanszékének vezetőjével. A tudós részben ért és beszél magyarul, de magyar kollégájával és itteni vendéglátóival is az angol járja.

– Gyakorta látogatott Pécsre előadásokat tartani, s jómagam is megfordultam ugyanilyen céllal Szerbiában, illetve Boszniában is – folytatta Gál István László. – A konferenciákon alapvetően a saját kutatási területemről, a gazdasági bűncselekményekről adtam áttekintést. Pavlović professzor úrral együtt közös tanulmányokat, publikációkat is írtunk és tettünk közzé. Ezen teljesítményekre, eredményekre tekintettel tavalyelőtt Zoran Pavlović professzort a Pécsi Tudományegyetem díszdoktorává fogadta, most pedig engem ért hasonló megtiszteltetés Újvidéken. Egyébként érdemes megemlíteni, hogy Zoran Pavlović a szerbiai magyarság ismert és tisztelt személyisége: hiszen vajdasági tartományi ombudsmanként is dolgozott és hozzá tartozott többek között a vajdasági magyar kisebbség jogainak érvényesítése.

Az újvidéki egyetem által Gál István László számára adományozott díszdoktori oklevelet ez érintett még nem vette át, de ennek csak technikai oka van. Ugyanis a hivatalos átadási ünnepség július 11-én, kedden lesz a Duna-parti város egyetemén.

Az Arany Katedra-díj odaítélését igazoló oklevél viszont már június 22-i óta Gál István László birtokában van. A PTE jogi kara vezetése által odaítélt, díszes dokumentum nem elsősorban a tudományos teljesítménynek, hanem jóval inkább az oktatás minőségének a fokmérője.

– Mindig jól esik, ha az ember díjat kap, mert ez azt jelenti, hogy mások számára is fontos a tevékenységünk – jegyezte meg. – Az eddigi, két évtizedes egyetemi oktatói munkásságomat fémjelző Arany-katedra díj azonban különleges számomra. Ebben ugyanis ott van a hallgatók irántam való, kedvező véleménye, amit én nagy örömmel nyugtázok.