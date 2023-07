– Pontosabban először Szekszárdi Petőfi SC-nek hívták a klubot, később ebből lett a Szekszárdi Vasas SC – mondta Bognár Ferenc, aki húsz évig volt a klub sikeres focistája.

A volt focisták, kosaras lányok találkozója Domboriban. Fotó: beküldött kép.

A találkozó főszervezője Fiáth Tamás volt – ő is a klub tagja –, az ő dombori nyaralójában jött össze idén is a társaság, ilyenkor jót beszélgetnek, nosztalgiáznak, esznek, isznak. Évek óta Bognár Ferenc biztosítja az alapanyagot az étkezéshez. Most báránypörkölt készült el a negyvenöt fős társaságnak.

– Rengeteg emlékünk van, amit felelevenítünk, a találkozó után hetekig jó érzés a fiatalságunkra gondolni – mondta Bognár Ferenc. A társaság többsége 60 és 75 év közötti, akik a fiatalkori évek után szétszéledtek az országban.

A találkozóra jönnek a fővárosból, és az ország különböző megyéiből is. Sajnos a régi Szekszárdi Petőfi Sportklub tagjai közül már csak négyen élnek, de a Vasasból szerencsére még sokan vannak, akik aktív életet élnek.

Idén díszvendége is volt a találkozónak Bálint Réka személyében, aki a Atomerőmű KSC Szekszárd csapatkapitány is volt, de már az aktív sportot ő is abbahagyta. Réka édesapja valaha a Vasas futballklub kapusa volt – tájékoztatott Bognár Ferenc.