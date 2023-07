Mint arról már a lakosságot tájékoztatták, a lakáscélú kedvezményes hitelek rendszerében a nagyvárosi csok a jelenlegi formájában előbb-utóbb átalakul. Sok érv elhangzott amellett is, hogy a csoknak ezt a formáját csak a vastagabb pénztárcájú vevők engedhették meg maguknak, enélkül mindenki más esélytelen volt a főváros környéki árakat vagy a legkeresettebb vármegyeszékhelyek, mint Szeged, Debrecen vagy Kecskemét árait megfizetni.

A kép illusztráció.

Kezdődött azzal, hogy a hitelintézetek százezer forinttal, hatszázezer forintra emelték az igényléshez szükséges jövedelemigazolás határát. Majd jövő évtől az eredeti, mostanra nagyvárosinak keresztelt csok sem lesz már (a falusi csok marad). A csok kivezetése jövő évről azt jelenti, hogy egy hatvanmillióra értékelt, húszéves futam­idejű hitellel vásárolt ingatlan törlesztőrészlete több mint 30 millió forinttal lesz drágább, mint korábban volt a két- és többgyerekes családok esetében.

Megszűnik ezenkívül a csokon keresztül vett ingatlan vagyonszerzési illetéke is, ami újabb 4 százalékot nehezít, míg a családi építkezők áfájának 5 százalékos kedvezménye sem lesz már.

Az Ingatlanbazár szerint ez még a jelenlegi ínséges hitelfelvételi időkben is meg tudja mozgatni a piacot, feltételezve, hogy a tavaszi kevés fellendülés egy részét épp a csokot igénybe vevő vásárlók alkották. Hogy ez mekkora keresési nyüzsgést okozhat az év hátralévő részében, el lehet képzelni. A csokot legtöbbször igénylő harmincas korosztálynak nagyjából öt hónapja maradt, hogy a régi feltételek mellett ingatlant vásároljon. Ők azok, akikről valószínűsíthető, hogy minden iroda és ingatlankereső portál állandó vendégei lesznek.

Mivel minden elemzés szerint a családi okok (nagyobb, minőségibb ingatlanba költözés) és a befektetési célok mozgatják a magyar ingatlanpiacot, úgy tűnik, hogy a nagyobb településeken egyelőre búcsút mondhatunk az árcsökkenésnek.

Vidéken még eshetnek az árak

A falusi csokra jogosult településeken megvalósulhat az árcsökkenés. Igaz, sok esetben az elavult technológiával szigetelt családi házak esetén. A falusi csok miatt jövőre ez maradhat az egyetlen terület, ahol a lakáscélú hitelkedvezmények megmaradhatnak, ezért a vásárlók figyelme még inkább a nagyvárosok vonzáskörzetében, de elérhető távolságra lévő településeken való keresés felé fordul. Ők lehetnek a csok-változások nyertesei a következő évben is, hiszen a városi csokot igénybe vevő vásárlói réteg közel fele várhatott eddig ki csökkenő árakat remélve. Ezek a szerencsés helyzetben lévő kistelepülések – ha eddig még nem tették meg – elkezdhetik a családi infrastrukturális fejlesztéseket, mert a lakosságszámuk akár számottevően meg is növekedhet és meg is fiatalodhat. Jó példa rá a Csongrád-Csanád vármegyei hármashatár mellett fekvő Kübekháza, ahol évekkel ezelőtt felismerték a fiatal betelepülők igényeit, és igyekeznek megfelelni ezeknek.