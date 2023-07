Miután nyilvánosságot kapott a Závodot és Mucsit összekötő út egyre romló állapota, sokan fordultak a závodi önkormányzathoz támogató és építő szándékkal. Például van, aki pénzadománnyal is hozzájárulna az útburkolat javításához. Erről László Attila, Závod polgármestere tájékoztatta lapunkat.

A fotón László Attila polgármester látható a Mucsit és Závodot összekötő úton. Fotó: beküldött kép.

Mint arról beszámoltunk, az önkormányzati út 2,7 kilométerének Závod, 2,3 kilométerének Mucsi önkormányzata a tulajdonosa. Az úton a burkolat aljáig leérő kátyúk találhatók, az út szinte használhatatlan. A folyamatosan romló útburkolat miatt két éve 30 kilométer per órás sebességkorlátozást vezettek be. László Attila polgármester szerint egyelőre nem tudják felújítani az utat.

– Meglátásom szerint a helyreállítási költségek volumenét, és az emberek jószándékát összevetve, az önkormányzat rendelkezésére álló források tükrében sem teszik lehetővé az útfelújítást. A kialakult helyzetre való tekintettel hivatalos megkeresésben kértem az állami vagyonkezelőt, hogy vizsgálja meg az érintett útszakasz állami tulajdonba vételének lehetőségét, valamint keressenek megoldást az útszakasz közútkezelői üzemeltetésnek ellátására – ismertette lapunknak László Attila polgármester.

Mint elmondta, ezzel párhuzamosan a Belügyminisztériumnak írt levelében Pintér Sándor belügyminisztert kérte, hogy vizsgálja felül a hozzájuk hasonló kistelepülések esetében az önkormányzati tulajdonban lévő külterületi közutak állami tulajdonba vételét, valamint emeljék állami hatáskörbe ezen utak működtetési feladatait. Szándéka támogatását kérte többek között a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-től, Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkártól, aki egyben a térség országgyűlési képviselője és útügyi biztos, illetve Gyopáros Alpártól, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztostól is.

Az elmúlt években a gépjármű és teherforgalom megnövekedése következtében az út minőségromlása már napi szinten mérhető értékeket mutat. Állaga, műszaki paraméterei már nem teszik lehetővé a biztonságos közlekedés feltételeit, még sebességkorlátozó intézkedések alkalmazásával sem.

Vízelvezetést is szeretnének

László Attila, Závod polgármester hivatalos levelében szerepel a Kisvejke-Závod-Mucsi-Tevel térséget érintő szintén fontos ügy. A 6537-es Kisvejke-Tevel összekötő út mintegy hat kilométeres szakasza burkolatának és vízelvezetésének felújítása is indokolt lenne az érintett útszakasz állapota miatt. A csapadékvíz ugyanis az úttesten kénytelen lefolyni, mellékutcába folyik be, ott állandó padka kimosódást okoz. Az összekötő útszakasz felújítását több szempont is indokolja, de itt is hivatkozik a megnövekedett gépjármű és teherforgalomra.