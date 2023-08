– A Művelődési ház előtt az egyik legnagyobb platánfa gyökere útban volt. Valaki úgy döntött fontosabb egy teljesen fölösleges burkolat és adjunk neki, pusztuljon ki a száz éves fa. Most már késő, de megkeresném a főnökét, hogy lehet ilyen gyilkolást csinálni – írta a szekszárdi közösségi csoportban egy aggódó helyi lokálpatrióta. Véleményét többen osztották, számtalan hasonló hangvételű hozzászólás társult a bejegyzéshez, ezért megkerestük ez ügyben a helyi illetékest.

– Ahogy a városlakók is tapasztalhatták korábban, a fák gyökerei többfelé felpúposították a régi burkolatot, amely balesetveszélyt jelentett. Most a Zöld Város Program keretében maguk a terek, a burkolatok és a zöldfelületek is megújulnak, ennek során óhatatlan, hogy a felső felszíni gyökerek is megsérülnek – fogalmazott Katz Zoltánné, a szekszárdi Polgármesteri Hivatal Zöldfelület Karbantartási és Köztisztasági Igazgatóságának vezetője.

A főkertész hangsúlyozta: külön kérés volt a kivitelező felé, hogy adott mértéknél kritikusabb beavatkozás esetén a helyszínen egyeztessen a szakemberekkel, ahogy ez többször meg is történt. – Mindenek előtt a fák megtartása a cél, nem a burkolatépítés a fák rovására – mutatott rá, hozzátéve, ezért ezt összhangban és ésszerű keretek között végzik.

A szakember kitért arra a felvetésre is amely szerint a fák főgyökereit vágták volna el. Mint mondta, az alapvető biológiai ismertek alapján tudható, hogy a fák főgyökere lefelé hatol, a felsők a támasztó- és húzógyökerek. Tehát ha volt is szükség a gyökereken korrekcióra, az biztos, hogy nem a fák főgyökerét vágta el a kivitelező – hangsúlyozta.

A közösségi csoportban valaki arról is írt, hogy szerinte most úgy néz ki, mintha sokkal több burkolat lenne, mint korábban volt. – Azért, hogy pár napra a vásárokon legyen hova tenni a ronda bódékat? Ja, és most nézzék meg hány kiszáradt fa van a Sétakertben – írta le a véleményét az illető. A hozzászólók sem kímélték a most folyó beruházást: a látványtervek alapján a burkolólapos felületek nagyobbak mint korábban, betonváros lesz Szekszárdból – írták az aggódó városlakók.

– Maga a Zöld Város Program a zöldfelületek megújításáról, növeléséről szól. A tervezés során is az volt az elvárás, hogy a tervező azokat a szempontokat is figyelembe vegye, amire a pályázat kötelezte – jelezte Katz Zoltánné. A szakember szerint ha megnézzük a látványterveket, azokon általában nem az egész felületet látjuk, inkább a közösségi tereket emelik ki hangsúlyosabban. Szerinte ezért láthatnak a terveken többségében burkolattal ellátott felületeket.

A zöldterület növelésre példaként a Művelődési Központ és a 160 lakásos épület közötti teret említette, amelynek eddig nem volt különösebb funkciója, a megújítást követően viszont egyértelműen növekszik majd az itteni zöldfelület, miközben egy közösségi tér alakul majd ki padokkal, kerékpártárolókkal, utcabútorokkal.

Számtalan fával, cserjével és virágokkal szépítik majd Szekszárd belvárosát. A főkertész ígérete szerint az itt élők már ősszel is látni fogják a minőségi különbséget, de tavaszra mutat majd igazán látványos képet az újonnan telepített növények, fűfelületek kihajtásának köszönhetően.