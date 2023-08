Eddig csak a fizikai munkásoknak volt félnivalójuk – a gőzgépek korától az autógyári robottechnika megjelenéséig –, ám napjainkban a szellemi dolgozók kenyere is kezd veszélybe kerülni, a mesterséges intelligencia térnyerése miatt. Van már a rák diagnosztizálására, képfestésre és cikkírásra alkalmas szoftver is. A reagálás, a régi korok embereinél a gépromboló mozgalmak beindítása volt. Most valami kifinomultabb válaszlépés várható. Talán egy unintelligens vírus hadrendbe állítása a virtuális térben…