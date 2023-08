Gruberék újra a képernyőn

Tizenhatodik évadjához érkezett A hegyi doktor újra rendel című német tévésorozat. Évek óta szinte a nézők otthonába költözött Hans Sigl, aki dr. Martin Grubert alakítja. A 15. évad után, közel egyéves szünetet követően pár hete folytatódik a magyar nézők egyik kedvenc teleregénye vadonatúj epizódokkal.

A gyönyörű tájakon játszódó sorozatban dr. Martin Gruber szakmai és magánéletének fordulatos történéseit láthatták eddig is a nézők. A 15. évad nehézségekkel övezve végződött a doktor számára, hiszen Franziska New Yorkba utazott a fiukkal, magával vitte Martin szívének egy darabját is. De nem ő volt az egyetlen, akinek meg kellett birkóznia a veszteséggel: menyasszonya, Anne, aki a kicsiről gondoskodott, láthatóan belefeledkezett az anyaszerepbe, és nem tudott túllépni azon, hogy Martinnak Franziskától született gyermeke.

Dr. Gruber könnyek között olvasta el Anne búcsúlevelét, és ha ez nem lenne elég, lánya, Lilli is felmondott a családi gazdaságban, mert a barátja vállalkozásában akart dolgozni. Vajon milyen titkokat rejtegetnek még Gruberék? Hogyan rendezik kapcsolatukat a fivérek? Megtudja-e Lilli a teljes igazságot?

Ezekre és sok más kérdésre is választ kapnak a nézők A hegyi doktor újra rendel 16. évadában.

A hegyi doktor újra rendel, Prime, 16.55