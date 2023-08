Közel hatvan fiatalt fogadott a hétfőn délután kapuját nyitó XXVII. Országos Ifjúsági Honismereti Akadémia. Elkísérték őket felkészítő tanáraik, így összesen mintegy százan fogadták el a meghívást. A Honismereti Szövetség és a Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület közös, egész héten át tartó rendezvényének a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola ad otthont. A fővédnöki tisztet Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője vállalta.

A tizenkét–tizennyolc esztendős vendégek – iskolai besorolás szerint a hetediktől a tizenkettedik évfolyamig – az ország minden régióját képviselik. Emellett a határon túlról, így Aradról (Románia), Kassáról (Szlovákia) és Zentáról (Szerbia) is érkeztek a honismeret iránt elhivatott diákok. Mindannyian tartanak előadásokat, úgynevezett korreferátumokat, egybecsengően az akadémia mottójával és tematikájával, ami ez alkalommal a következő: Regélő Szülőföld – Népmondák szülő- és lakóhelyemen. A fiatalok természetesen saját környezetükből, hazai forrásból merítve adják közre kutatásaik eredményeit.

Az ünnepélyes megnyitó a késő délutáni órákban zajlott le a gimnázium kollégiumának dísztermében, Zsámboki Árpád, a Honismereti Szövetség alelnöke konferálásával. Elsőként az intézmény diákjai adtak műsort, Petőfi 200 címmel, emlékeztetve arra, hogy a megyében is számos emlékhellyel rendelkező költő kétszáz esztendeje született.

Ezt követően dr. Gesztesi Enikő, a Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület elnöke nyitotta meg az ünnepi köszöntők sorát.

– A konferencia napjain sokan fognak bizonyságot adni megszállottságukról, elszántságukról, hozzáértő munkálkodásukról – jelentette ki a szervezet vezetője. – Remélem, hogy e pár napban sikerül egy kicsit feltöltődniük, erőt meríteni, lelkileg megerősödni Bonyhádon. Kívánom, hogy érezzék jól magukat, érezzétek jól magatokat itt, szeretett megyénkben, sokunk szülőföldjén. Ugyanis ahogy a latin mondás írja: „Patria est communis mater omnium civium”, azaz „A szülőföld minden polgár közös anyja”. Regéljen a szülőföld ebben az öt napban, hiszen ahogyan Fekete István, akinek Dombóváron múzeuma található, a Vuk és a Tüskevár írója megállapítja: „A szülőföld szálai örök összekötők a tájjal és a földdel, amiből az ember lett, és amivé lesz, és nem szakadhatnak el soha.”

Fehérvári Tamás, Tolna Vármegye Közgyűlésének elnöke arra mutatott rá, hogy a fiatalok kiváló alkalomnak lehetnek részesei. – Hiszen nemcsak tudással vértezitek fel magatokat, hanem a vármegye kultúrájában is elmélyedhettek, méghozzá páratlan népművelők közreműködése által – hangsúlyozta. – Tudnotok kell, hogy mi, Tolna vármegyeiek, nagyon büszkék vagyunk az otthonunkra, amit igyekszünk folyamatosan gyarapítani. Tesszük ezt úgy, hogy közben minden egyes értéket, ami a vármegye egy-egy arcvonását jelképezi, megőrzünk, megvédünk és az ifjúságra hagyományozunk.

Filóné Ferencz Ibolya, Bonyhád polgármestere, egyúttal a rendezvény védnöke örömmel nyugtázta, hogy a Völgység székhelye ilyen jelentős rendezvénynek ad otthont. A támogatásból a város is kivette részét. Végezetül mindenkinek kellemes és hasznos időtöltést kívánt. A Bonyhádi Evangélikus Egyházközség nevében Aradi András, a Tolna-Baranyai egyházmegye esperese, a vendéglátók képviseletében pedig Gűth Tamás, a gimnázium igazgatóhelyettese üdvözölte a résztvevőket.

– Nemzeti identitást erősítő rendezvényből szerencsére nagyon sok van az országban, és valamennyi példaértékű – ezt már Debreczeni-Droppán Béla, a Honismereti Szövetség elnöke állapította meg beszédében. – Ám az, hogy diákok adnak elő, és így nagyon is résztvevői az események, a rendezvénynek, az egyedülálló. Ennek az akadémiának nélkületek nem lenne értelme – fordult a fiatalok felé –, és mi, felnőttek, akik itt vagyunk, sokat szoktunk tanulni tőletek.

Dr. Gesztesi Enikő és Debreczeni-Droppán Béla egyaránt köszönetet mondott a támogatóknak, hiszen nagyvonalú, értékes hozzájárulásuk eredményeként valósulhatott meg a maga gazdag és színes kínálatával az akadémia. A rendezvény a megnyitó után érdekes és kifejezetten alkalomhoz illő előadással is szolgált. Magyar történeti mondák címmel dr. Landgraf Ildikó kandidátus, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont tudományos titkára, tudományos főmunkatárs tartott előadást. Vacsora után az esti órákban a szervezők ismerkedési estre invitálták a vendégeket, akik megtekintették az iskolát, megkoszorúzták Petőfi Sándor szobrát, illetve ezt követően egy játékos program keretében egymásnak is bemutatkoztak. Ezután pihenőre tértek, erőt gyűjtve a másnapra, hiszen kedden a reggeli után, azaz délelőtt kilenc órától már el is kezdődtek a diák-korreferátumok.