A paksi ünnepen a köszöntő beszédet Leber Ferenc alpolgármester tartotta. Egyebek mellett arra hívta fel a figyelmet, hogy augusztus 20-a a magyarság legősibb ünnepe. Koronként különböző változásokon ment át, 1948 után, a diktatúra kiépítésével, bár megtartották, de igyekeztek lényegétől megfosztani. A rendszerváltást követően az első szabadon választott országgyűlés iktatta törvénybe, hogy augusztus 20-a hivatalos állami ünnepnap.

– Büszkék vagyunk arra, hogy Szent István király ezer évvel ezelőtt szilárd alapokra helyzete a magyar államot és hazánkat a keresztény Európa részévé tette – húzta alá Leber Ferenc, majd végezetül azt kívánta: mindig legyen kenyér az asztalon, s legyenek olyanok, akikkel öröm az asztalhoz ülni.

Beszédét követően Kürtösi Krisztián római katolikus plébános megszentelte az új kenyeret, amit ezután az alpolgármester megszegett és felszeletelt. A kenyér darabokat népviseletbe öltözött kisgyermekek kínálták a jelenlévőknek.

Az ünnepre való ráhangolás egyébként Pakson már augusztus 19-én, azaz szombaton elkezdődött, zenei, kulturális és szabadidős kínálattal. A Csengey Dénes Kulturális Központ az Ürgemezőn tartotta hagyományos rendezvényét. A délután folyamán bemutatkozott az Eszterlánc mesezenekar, a csapatot Rico és Miss Mood páros követte. Igazi csemegét jelentett az esti órákban a Best of Geszti, amikor is Geszti Péter lépett színre másik két zenei kiválósággal, Dés Lászlóval és Oláh Gergővel együtt.

A szervezők vasárnap ugyanerre a helyszínre hívták az érdeklődőket. A szórakoztató programok sorát a Tűzvirág Táncegyüttes produkciója nyitotta és Azahriah koncertje zárta. A két műsorszám között különleges látványosság ejtette ámulatba a közönséget. Az égen egy repülő tűnt fel, maga után húzva egy tizenhét méter hosszú, négy és fél méter széles nemzeti zászlót. Az Élő Nemzeti Lobogót hatszázötven helybeli a földön, tehát az Ürgemezőn is megjelenítette.